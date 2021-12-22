У Рашкина не получается приобрести лося, чтобы искупить вину

Депутату фракции КПРФ Валерию Рашкину не удалось купить лося, чтобы возместить ущерб природе, который он нанес, убив животное в Саратовской области. По словам депутата, он обзвонил более 10 компаний.
«Не менее десяти структур обзвонены мной лично, моими товарищами, помощниками с тем, чтобы купить лося, привезти его туда, в Саратовскую область, выпустить и компенсировать тот ущерб, который нанес путем отстрела этого лося. Но лося нет», — сказал Рашкин в разговоре с RTVI.
Ранее Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте и убийстве лося, пишут «Дни.ру». Депутат признал свою вину и заявил, что купит пару новых лосей взамен убитого.
Депутату фракции КПРФ Валерию Рашкину не удалось купить лося, чтобы возместить ущерб природе, который он нанес, убив животное в Саратовской области. По словам депутата, он обзвонил более 10 компаний. «Не менее десяти структур обзвонены мной лично, моими товарищами, помощниками с тем, чтобы купить лося, привезти его туда, в Саратовскую область, выпустить и компенсировать тот ущерб, который нанес путем отстрела этого лося. Но лося нет», — сказал Рашкин в разговоре с RTVI. Ранее Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте и убийстве лося, пишут «Дни.ру». Депутат признал свою вину и заявил, что купит пару новых лосей взамен убитого.