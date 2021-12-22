У Рашкина не получается приобрести лося, чтобы искупить вину

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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, коммунисты, кпрф, рашкин валерий, митинг, протест
Валерий Рашкин обзвонил более 10 компаний, продающих лосей Фото:
новость из сюжета
Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Депутату фракции КПРФ Валерию Рашкину не удалось купить лося, чтобы возместить ущерб природе, который он нанес, убив животное в Саратовской области. По словам депутата, он обзвонил более 10 компаний.

«Не менее десяти структур обзвонены мной лично, моими товарищами, помощниками с тем, чтобы купить лося, привезти его туда, в Саратовскую область, выпустить и компенсировать тот ущерб, который нанес путем отстрела этого лося. Но лося нет», — сказал Рашкин в разговоре с RTVI.

Ранее Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте и убийстве лося, пишут «Дни.ру». Депутат признал свою вину и заявил, что купит пару новых лосей взамен убитого.

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Депутату фракции КПРФ Валерию Рашкину не удалось купить лося, чтобы возместить ущерб природе, который он нанес, убив животное в Саратовской области. По словам депутата, он обзвонил более 10 компаний. «Не менее десяти структур обзвонены мной лично, моими товарищами, помощниками с тем, чтобы купить лося, привезти его туда, в Саратовскую область, выпустить и компенсировать тот ущерб, который нанес путем отстрела этого лося. Но лося нет», — сказал Рашкин в разговоре с RTVI. Ранее Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте и убийстве лося, пишут «Дни.ру». Депутат признал свою вину и заявил, что купит пару новых лосей взамен убитого.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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