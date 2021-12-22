Степашин рассказал Мишустину, как спас «Газпром»

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин не дал распилить «Газпром» в 1999 году, когда занимал должность премьер-министра. Об этом он рассказал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на встрече с членами экспертного совета при правительстве РФ.
«Конечно, мы спасли „Газпром“. И Герман Греф держался, как стойкий оловянный солдатик, как и „Газпром“ сегодняшний, благодаря, кстати, той работе, потому что его готовили уже тогда к распилу, откровенно скажем», — передает слова Степашина РИА «Новости».
Ранее Степашин рассказал, как стал премьер-министром в 1999 году. По его словам, ему помог тогдашний председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс, ныне специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями. Сергей Степашин возглавлял правительство РФ с мая по август 1999 года. Перед этим занимал должности министра внутренних дел РФ (1998—1999 годы), министра юстиции РФ (1997—1998 годы) и директора ФСБ (1994—1995 годы)
Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин не дал распилить «Газпром» в 1999 году, когда занимал должность премьер-министра. Об этом он рассказал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на встрече с членами экспертного совета при правительстве РФ. «Конечно, мы спасли „Газпром“. И Герман Греф держался, как стойкий оловянный солдатик, как и „Газпром“ сегодняшний, благодаря, кстати, той работе, потому что его готовили уже тогда к распилу, откровенно скажем», — передает слова Степашина РИА «Новости». Ранее Степашин рассказал, как стал премьер-министром в 1999 году. По его словам, ему помог тогдашний председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс, ныне специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями. Сергей Степашин возглавлял правительство РФ с мая по август 1999 года. Перед этим занимал должности министра внутренних дел РФ (1998—1999 годы), министра юстиции РФ (1997—1998 годы) и директора ФСБ (1994—1995 годы)