Предшественник Путина рассказал, как стал премьером при Ельцине

По словам Сергей Степашина, на место премьер-минстра его рекомендовал Евгений Примаков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший директор ФСБ Сергей Степашин рассказал в интервью о своем назначении на пост премьер-министра России. По его словам, этому поспособствовал специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

«Насколько мне говорил Валентин Юмашев (бывший советник и зять президента РФ Бориса Ельцина. прим.ред.), переломил историю тогда Толя, Анатолий Борисович [Чубайс]. Он сказал, что Аксененко (министр путей сообщения Николай Аскененко, прим.ред) непроходной, что его никакая Дума никогда ни в каком запале, даже бешенном, не изберет. Поэтому вот неожиданно моя кандидатура всплыла. Для меня тоже абсолютно неожиданно», — рассказал Степашин в интервью «Коммерсанту».

По словам бывшего директора ФСБ, предыдущий премьер-министр Евгений Примаков до последнего надеялся, что его не отправят в отставку. Но после того, как решение о ней было принято, именно он предложил кандидатуру Степашина на свое место как наилучший вариант.

Степашин отметил, что ему стоило отказаться от этой должности. Однако Ельцин лично попросил его занять место премьер-министра. «Я спросил: „Зачем, за что и почему?“ Он сказал, что это его личная просьба, что вы видите, какая тяжелая ситуация и так далее», — рассказал бывший премьер-министр.

Зять первого президента России Валентин Юмашев рассказывал, что Степашина рассматривали на роль преемника Ельцина. По его словам, среди кандидатов также были Борис Немцов (заместитель председателя правительства РФ в 1998 году) и Николай Аксененко (министр путей сообщения в 1997—2002 годах).