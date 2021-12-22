В КПРФ резко высказались о правах женщин. «В семье ее слово — второе»

22 декабря 2021 в 23:41 Размер текста - 17 +

Александр Ющенко рассказал, что думает о феминизме Фото: Анна Майорова © URA.RU Феминизм пытается поставить под сомнение семейные ценности, а слово женщины в семье — второе. Об этом заявил Александр Ющенко — пресс-секретарь КПРФ, заместитель председателя Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. «Женщина выходит замуж, она не выходит „перед мужем“, она выходит замуж, и в семье ее слово — второе», — высказал свое мнение политик в прямом эфире программы «Место встречи» на НТВ. По его словам, феминизм пытается поставить под сомнение семейные ценности, и нормальная семья — это когда «жена обеспечивают уют мужу». Александр Ющенко считает, что харассмент существует на протяжении десятка тысяч лет. По его словам, эта проблема была актуальна еще во времена Адама и Евы. Коммунист считает, что женщины всегда пытались всеми средствами добиться внимания со стороны мужчин, чтобы удачно выйти замуж. Российский актер и певец Никита Джигурда не захотел признавать экстремистскими движения радикального феминизма и чайлдфри. Он считает, что подобные инициативы «подчеркивают закомплексованность и невежество мужчин». По его словам, женщины выражают своего рода протест против некоторых мужчин, но все это используется обычно с политическим подтекстом, пишет Life. <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=676499109&id=456239019&hash=9e6f74bb54a1292d" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Феминизм пытается поставить под сомнение семейные ценности, а слово женщины в семье — второе. Об этом заявил Александр Ющенко — пресс-секретарь КПРФ, заместитель председателя Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. «Женщина выходит замуж, она не выходит „перед мужем“, она выходит замуж, и в семье ее слово — второе», — высказал свое мнение политик в прямом эфире программы «Место встречи» на НТВ. По его словам, феминизм пытается поставить под сомнение семейные ценности, и нормальная семья — это когда «жена обеспечивают уют мужу». Александр Ющенко считает, что харассмент существует на протяжении десятка тысяч лет. По его словам, эта проблема была актуальна еще во времена Адама и Евы. Коммунист считает, что женщины всегда пытались всеми средствами добиться внимания со стороны мужчин, чтобы удачно выйти замуж. Российский актер и певец Никита Джигурда не захотел признавать экстремистскими движения радикального феминизма и чайлдфри. Он считает, что подобные инициативы «подчеркивают закомплексованность и невежество мужчин». По его словам, женщины выражают своего рода протест против некоторых мужчин, но все это используется обычно с политическим подтекстом, пишет Life. <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=676499109&id=456239019&hash=9e6f74bb54a1292d" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe>