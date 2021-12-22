СМИ-иноагентам разрешат задать вопросы Путину

СМИ-иноагенты смогут задать вопросы президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным. Он никоим образом не запрещает работу СМИ. СМИ просто должны информировать своих слушателей, читателей, зрителей, что они получают иностранные деньги и на эти деньги живут. Не нужно преувеличить и искать нюансы, их нет. Такие же СМИ, так же участвуют в пресс-конференции, будут иметь право задать свой вопрос главе государства», — заявил Песков в эфире «Первого канала».
Путин проводит большую пресс-конференцию каждый год. В этом году она состоится 23 декабря в 12:00 по московскому времени.
СМИ-иноагенты смогут задать вопросы президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным. Он никоим образом не запрещает работу СМИ. СМИ просто должны информировать своих слушателей, читателей, зрителей, что они получают иностранные деньги и на эти деньги живут. Не нужно преувеличить и искать нюансы, их нет. Такие же СМИ, так же участвуют в пресс-конференции, будут иметь право задать свой вопрос главе государства», — заявил Песков в эфире «Первого канала». Путин проводит большую пресс-конференцию каждый год. В этом году она состоится 23 декабря в 12:00 по московскому времени.