СМИ-иноагентам разрешат задать вопросы Путину

23 декабря 2021 в 00:39 Размер текста - 17 +

Большая пресс-конференция президента проводится каждый год Фото: Владимир Андреев © URA.RU СМИ-иноагенты смогут задать вопросы президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным. Он никоим образом не запрещает работу СМИ. СМИ просто должны информировать своих слушателей, читателей, зрителей, что они получают иностранные деньги и на эти деньги живут. Не нужно преувеличить и искать нюансы, их нет. Такие же СМИ, так же участвуют в пресс-конференции, будут иметь право задать свой вопрос главе государства», — заявил Песков в эфире «Первого канала». Путин проводит большую пресс-конференцию каждый год. В этом году она состоится 23 декабря в 12:00 по московскому времени. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

СМИ-иноагенты смогут задать вопросы президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным. Он никоим образом не запрещает работу СМИ. СМИ просто должны информировать своих слушателей, читателей, зрителей, что они получают иностранные деньги и на эти деньги живут. Не нужно преувеличить и искать нюансы, их нет. Такие же СМИ, так же участвуют в пресс-конференции, будут иметь право задать свой вопрос главе государства», — заявил Песков в эфире «Первого канала». Путин проводит большую пресс-конференцию каждый год. В этом году она состоится 23 декабря в 12:00 по московскому времени.