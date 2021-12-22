Польский солдат рассказал о десятках случаев убийств беженцев. «Нас спаивали и давали оружие»

23 декабря 2021 в 01:22 Размер текста - 17 +

Солдат доводили до бессознательного состояния и давали приказы стрелять, заявил военный Фото: Минобороны России новость из сюжета Беспорядки на белорусско-польской границе Сбежавший польский военнослужащий Эмиль Чечко заявил, что случаи расстрела беженцев на белорусско-польской границе исчисляются десятками. Солдаты выполняли приказы в практически бессознательном состоянии, заявил Чечко. «10 раз (были случаи расстрела беженцев — прим. URA.RU). От командиров части мы получали приказ вначале о том, что мы должны ехать с пограничниками на патрулирование, и там нас спаивали практически до бессознательного состояния и давали оружие» — передает рассказ Чечко telegram-канал BELTA. Солдат сообщил, что на утро после происшествия у человека не было уверенности в том, что он стрелял в людей. Чечко обратился к министру обороны, премьер-министру и президенту Польши Дуде с вопросом, знают ли они, что происходит на границе. Он потребовал от должностных лиц информирования людей о данной ситуации. О попытке солдата пересечь границу стало известно 17 декабря. В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что накануне был остановлен патрулем на участке пограничной заставы «Тушемля». Молодой человек попросил политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с политикой, проводимой властями в Варшаве относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами. По мнению Чечко, ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест. Экс-командир сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшыпчак потребовал смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата. По его словам, Чечко является преступником и дезертиром. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сбежавший польский военнослужащий Эмиль Чечко заявил, что случаи расстрела беженцев на белорусско-польской границе исчисляются десятками. Солдаты выполняли приказы в практически бессознательном состоянии, заявил Чечко. «10 раз (были случаи расстрела беженцев — прим. URA.RU). От командиров части мы получали приказ вначале о том, что мы должны ехать с пограничниками на патрулирование, и там нас спаивали практически до бессознательного состояния и давали оружие» — передает рассказ Чечко telegram-канал BELTA. Солдат сообщил, что на утро после происшествия у человека не было уверенности в том, что он стрелял в людей. Чечко обратился к министру обороны, премьер-министру и президенту Польши Дуде с вопросом, знают ли они, что происходит на границе. Он потребовал от должностных лиц информирования людей о данной ситуации. О попытке солдата пересечь границу стало известно 17 декабря. В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что накануне был остановлен патрулем на участке пограничной заставы «Тушемля». Молодой человек попросил политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с политикой, проводимой властями в Варшаве относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами. По мнению Чечко, ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест. Экс-командир сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшыпчак потребовал смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата. По его словам, Чечко является преступником и дезертиром.