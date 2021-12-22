22 декабря 2021

Польский солдат рассказал о десятках случаев убийств беженцев. «Нас спаивали и давали оружие»

© Служба новостей «URA.RU»
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В главной базе Северного флота впервые заступил на боевое дежурство новый отряд по борьбе с подводными диверсантами, автомат, военные, оружие
Солдат доводили до бессознательного состояния и давали приказы стрелять, заявил военный Фото:
новость из сюжета
Беспорядки на белорусско-польской границе

Сбежавший польский военнослужащий Эмиль Чечко заявил, что случаи расстрела беженцев на белорусско-польской границе исчисляются десятками. Солдаты выполняли приказы в практически бессознательном состоянии, заявил Чечко.

«10 раз (были случаи расстрела беженцев — прим. URA.RU). От командиров части мы получали приказ вначале о том, что мы должны ехать с пограничниками на патрулирование, и там нас спаивали практически до бессознательного состояния и давали оружие» — передает рассказ Чечко telegram-канал BELTA. Солдат сообщил, что на утро после происшествия у человека не было уверенности в том, что он стрелял в людей.

Чечко обратился к министру обороны, премьер-министру и президенту Польши Дуде с вопросом, знают ли они, что происходит на границе. Он потребовал от должностных лиц информирования людей о данной ситуации.

О попытке солдата пересечь границу стало известно 17 декабря. В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что накануне был остановлен патрулем на участке пограничной заставы «Тушемля». Молодой человек попросил политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с политикой, проводимой властями в Варшаве относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами. По мнению Чечко, ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.

Экс-командир сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшыпчак потребовал смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата. По его словам, Чечко является преступником и дезертиром.

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Сбежавший польский военнослужащий Эмиль Чечко заявил, что случаи расстрела беженцев на белорусско-польской границе исчисляются десятками. Солдаты выполняли приказы в практически бессознательном состоянии, заявил Чечко. «10 раз (были случаи расстрела беженцев — прим. URA.RU). От командиров части мы получали приказ вначале о том, что мы должны ехать с пограничниками на патрулирование, и там нас спаивали практически до бессознательного состояния и давали оружие» — передает рассказ Чечко telegram-канал BELTA. Солдат сообщил, что на утро после происшествия у человека не было уверенности в том, что он стрелял в людей. Чечко обратился к министру обороны, премьер-министру и президенту Польши Дуде с вопросом, знают ли они, что происходит на границе. Он потребовал от должностных лиц информирования людей о данной ситуации. О попытке солдата пересечь границу стало известно 17 декабря. В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что накануне был остановлен патрулем на участке пограничной заставы «Тушемля». Молодой человек попросил политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с политикой, проводимой властями в Варшаве относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами. По мнению Чечко, ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест. Экс-командир сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшыпчак потребовал смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата. По его словам, Чечко является преступником и дезертиром.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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