22 декабря 2021
21 декабря 2021

Жалобу пермяков из-за стройки проверит прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Пермь, лес, деревья, сосновый бор
Полпред в ПФО поручил проверить обращение жителей, которые опасаются застройки на месте соснового бора Фото:

Полномочное представительство президента в ПФО ответило на жалобу жителей двух микрорайонов Перми по поводу застройки лесного участка в Кировском районе. В ответ на запрос URA.RU в полпредстве сообщили, что обращение будет рассмотрено главным федеральным инспектором с привлечением прокуратуры.

«В аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе обращение от жителей Пермского края, приведенное в вашем запросе, не поступало. Вместе с тем, с учетом публичного характера видеообращения, главному федеральному инспектору по Пермскому краю дано поручение совместно с органами прокуратуры рассмотреть обращение граждан и проинформировать заявителей», — говорится в ответе за подписью начальника департамента по вопросам внутренней политики Петра Журавлева.

Общественница Юлия Мяленко, на странице которой в Facebook было опубликовано видеообращение, ответила, что официальные ответы на свои запросы она не получила. Но жители «без боя не сдаются». «Позиция властей хитрая: они обосновывают снятие ограничений на размещение образовательных учреждений „благими“ намерениями. Якобы здесь хотят установить зоны для соцпомощи населению и зону парка. Но на внутреннем совещании в августе 2021 в комиссии по землепользованию был представлен проект, где, после снятия ограничений, территория будет застроена многоэтажками. А качестве сопровождения к проекту была приложена красивая картинка, на которой были нарисованы зоны под парк, под занятие спортом и оказание соцпомощи населению, но они не были упомянуты в тексте», — заявила она Ura.ru.

Жители двух микрорайонов Перми записали видеообращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову и полпреду президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову. Пермяки просят не допустить вырубку леса в Кировском районе и застройку участка жильем. Дело в том, что 13 декабря в микрорайоне прошли публичные слушания, на которых было решено снять действующее сейчас ограничение, что данный участок относится к образовательным учреждениям.

По словам Мяленко, сейчас жители планируют обратиться в суд, где намерены оспорить проект, который был вынесен на публичные слушания. В генпрокуратуре на запрос URA.RU пока не ответили.

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Полномочное представительство президента в ПФО ответило на жалобу жителей двух микрорайонов Перми по поводу застройки лесного участка в Кировском районе. В ответ на запрос URA.RU в полпредстве сообщили, что обращение будет рассмотрено главным федеральным инспектором с привлечением прокуратуры. «В аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе обращение от жителей Пермского края, приведенное в вашем запросе, не поступало. Вместе с тем, с учетом публичного характера видеообращения, главному федеральному инспектору по Пермскому краю дано поручение совместно с органами прокуратуры рассмотреть обращение граждан и проинформировать заявителей», — говорится в ответе за подписью начальника департамента по вопросам внутренней политики Петра Журавлева. Общественница Юлия Мяленко, на странице которой в Facebook было опубликовано видеообращение, ответила, что официальные ответы на свои запросы она не получила. Но жители «без боя не сдаются». «Позиция властей хитрая: они обосновывают снятие ограничений на размещение образовательных учреждений „благими“ намерениями. Якобы здесь хотят установить зоны для соцпомощи населению и зону парка. Но на внутреннем совещании в августе 2021 в комиссии по землепользованию был представлен проект, где, после снятия ограничений, территория будет застроена многоэтажками. А качестве сопровождения к проекту была приложена красивая картинка, на которой были нарисованы зоны под парк, под занятие спортом и оказание соцпомощи населению, но они не были упомянуты в тексте», — заявила она Ura.ru. Жители двух микрорайонов Перми записали видеообращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову и полпреду президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову. Пермяки просят не допустить вырубку леса в Кировском районе и застройку участка жильем. Дело в том, что 13 декабря в микрорайоне прошли публичные слушания, на которых было решено снять действующее сейчас ограничение, что данный участок относится к образовательным учреждениям. По словам Мяленко, сейчас жители планируют обратиться в суд, где намерены оспорить проект, который был вынесен на публичные слушания. В генпрокуратуре на запрос URA.RU пока не ответили.
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