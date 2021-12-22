Текслер назвал проблемы, которые мешают строить кампусы

Губернатор отметил, что статус кампусов не закреплен в законе (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Реализации проекта по строительству университетских кампусов в России мешают ряд барьеров. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил в Москве, где он возглавил работу круглого стола в рамках подготовки к заседанию Госсовета РФ.

«Кампусы являются драйверами развития экономики региона. Для их полноценной реализации необходимо решить ряд задач и снять барьеры, препятствующие строительству объектов. Решить вопрос с действующей инфраструктурой», — цитирует Текслера пресс-служба губернатора Челябинской области.

По словам губернатора, необходимо вписать кампусы в планы стратегического развития территории. Урегулировать вопросы законодательства, в частности, определить понятие кампуса.

«Это одно из важнейших событий для моего региона. Это идеологический вопрос. Кампусы — это новое развитие привлекательных современных городских пространств, это возможность удержать интеллектуальную молодежь. И самое главное, это новые компетенции для региона», — считает губернатор.

Текслера отметил, что важно продумать финансовое обеспечение расходов вузов на использование образовательных объектов кампуса. Необходимо проработать меры стимулирования участия частных инвесторов в теме кампусов.

Проект регионального кампуса предусматривает строительство объектов научной инфраструктуры с созданием около 5 тысяч мест для проживания студентов, педагогов и научных сотрудников. Проект кампуса находится в стадии проработки. В феврале 2022 года в «Сколково» состоится его защита специалистами ЮУрГУ.

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