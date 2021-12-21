Проект кампуса ЮУрГУ с куполом пройдет экспертизу в «Сколково»

22 декабря 2021 в 17:21 Размер текста - 17 +

В феврале 2022 года ЮурГУ будет защищать свой проект (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Проект Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск) по созданию крупнейшего в России кампуса с гигантским куполом должен получить одобрение в «Сколково». Об этом 22 декабря заявил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков на встрече со СМИ. «Проект кампуса находится в стадии проработки. В феврале в „Сколково“ пройдет защита этого проекта. Планируем построить три научно-образовательных центра: искусственного интеллекта, биохимии, химии и экологии, а также центр биоинформатики», — заявил Шестаков. По словам ректора, кампус должен стать привлекательным для студентов со всей России и мира. Ранее руководство вуза сообщало, что лабораторные корпуса за главным корпусом ЮУрГУ нарастят до пяти этажей и накроют куполом. Университет также собирается участвовать в конкурсе на проектирование будущих студенческих кварталов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Проект Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск) по созданию крупнейшего в России кампуса с гигантским куполом должен получить одобрение в «Сколково». Об этом 22 декабря заявил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков на встрече со СМИ. «Проект кампуса находится в стадии проработки. В феврале в „Сколково“ пройдет защита этого проекта. Планируем построить три научно-образовательных центра: искусственного интеллекта, биохимии, химии и экологии, а также центр биоинформатики», — заявил Шестаков. По словам ректора, кампус должен стать привлекательным для студентов со всей России и мира. Ранее руководство вуза сообщало, что лабораторные корпуса за главным корпусом ЮУрГУ нарастят до пяти этажей и накроют куполом. Университет также собирается участвовать в конкурсе на проектирование будущих студенческих кварталов.