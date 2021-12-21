Проект кампуса ЮУрГУ с куполом пройдет экспертизу в «Сколково»

Проект Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск) по созданию крупнейшего в России кампуса с гигантским куполом должен получить одобрение в «Сколково». Об этом 22 декабря заявил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков на встрече со СМИ.
«Проект кампуса находится в стадии проработки. В феврале в „Сколково“ пройдет защита этого проекта. Планируем построить три научно-образовательных центра: искусственного интеллекта, биохимии, химии и экологии, а также центр биоинформатики», — заявил Шестаков.
По словам ректора, кампус должен стать привлекательным для студентов со всей России и мира. Ранее руководство вуза сообщало, что лабораторные корпуса за главным корпусом ЮУрГУ нарастят до пяти этажей и накроют куполом. Университет также собирается участвовать в конкурсе на проектирование будущих студенческих кварталов.
Проект Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск) по созданию крупнейшего в России кампуса с гигантским куполом должен получить одобрение в «Сколково». Об этом 22 декабря заявил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков на встрече со СМИ. «Проект кампуса находится в стадии проработки. В феврале в „Сколково“ пройдет защита этого проекта. Планируем построить три научно-образовательных центра: искусственного интеллекта, биохимии, химии и экологии, а также центр биоинформатики», — заявил Шестаков. По словам ректора, кампус должен стать привлекательным для студентов со всей России и мира. Ранее руководство вуза сообщало, что лабораторные корпуса за главным корпусом ЮУрГУ нарастят до пяти этажей и накроют куполом. Университет также собирается участвовать в конкурсе на проектирование будущих студенческих кварталов.