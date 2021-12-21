21 декабря 2021

Проект кампуса ЮУрГУ с куполом пройдет экспертизу в «Сколково»

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Лекция Алексея Текслера первокурсникам ЮУрГУ. Челябинск, скульптура, юургу, главный корпус юургу, студент
В феврале 2022 года ЮурГУ будет защищать свой проект (фото из архива) Фото:

Проект Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск) по созданию крупнейшего в России кампуса с гигантским куполом должен получить одобрение в «Сколково». Об этом 22 декабря заявил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков на встрече со СМИ.

«Проект кампуса находится в стадии проработки. В феврале в „Сколково“ пройдет защита этого проекта. Планируем построить три научно-образовательных центра: искусственного интеллекта, биохимии, химии и экологии, а также центр биоинформатики», — заявил Шестаков.

По словам ректора, кампус должен стать привлекательным для студентов со всей России и мира. Ранее руководство вуза сообщало, что лабораторные корпуса за главным корпусом ЮУрГУ нарастят до пяти этажей и накроют куполом. Университет также собирается участвовать в конкурсе на проектирование будущих студенческих кварталов.

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Проект Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск) по созданию крупнейшего в России кампуса с гигантским куполом должен получить одобрение в «Сколково». Об этом 22 декабря заявил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков на встрече со СМИ. «Проект кампуса находится в стадии проработки. В феврале в „Сколково“ пройдет защита этого проекта. Планируем построить три научно-образовательных центра: искусственного интеллекта, биохимии, химии и экологии, а также центр биоинформатики», — заявил Шестаков. По словам ректора, кампус должен стать привлекательным для студентов со всей России и мира. Ранее руководство вуза сообщало, что лабораторные корпуса за главным корпусом ЮУрГУ нарастят до пяти этажей и накроют куполом. Университет также собирается участвовать в конкурсе на проектирование будущих студенческих кварталов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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