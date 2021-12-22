В челябинском вузе не изменят стоимость обучения на дистанте

Дистант не уменьшает количество преподавательского труда, считают в вузе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ, Челябинск) отказались уменьшать стоимость обучения на дистанционном режиме. По мнению ректора университета Александра Шестакова, дистант не уменьшает количество преподавательского труда. Об этом он сообщил во время круглого стола с редакторами СМИ.

«Дистант не может стоить меньше. Преподаватель выдает ту же самую сетку часов, которую он делает в реальном режиме. Организация дистанционных лекции и семинары является большой дополнительной работой. Дистант не уменьшает количество преподавательского труда», — сообщил Шестаков, отвечая на вопрос журналистов о том, почему дистанционное обучение одинаково по стоимости с очным.

Шестаков добавил, что на защите дипломов у китайских студентов не все смогли приехать в Россию. Преподаватели разработали и провели лекции и семинары. Одной части студентов они выдавали учебную информацию в глаза, а другой части в дистанционном формате.

Во время встречи Шестаков также сообщил, что его контракт на посту ректора ЮУрГУ истекает летом 2022 года, когда ему исполнится 70 лет. По данным URA.RU, в марте будет объявлен конкурс по выборам нового ректора.