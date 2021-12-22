Рабочие также обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть прежнего председателя профсоюза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске рабочие «Мечел-Кокс» требуют от председателя совета директоров группы «Мечел» Игоря Зюзина не увольнять с должности председателя профсоюза Дарью Алексееву. Трудовой коллектив также обратился с просьбой сохранить своего лидера к президенту РФ Владимиру Путину.

«Работодатель создает для лидеров невыносимые условия, депремирует ни за что. Люди либо сами увольняются, не выдержав давления, либо их увольняют приказом», — сообщили URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

Рабочие предприятия «Мечел-Кокс» тепло отзываются об Алексеевой. По их словам, она отстояла выплаты «за вредность», которые хотели убрать. Она входит в комиссию по охране труда и отстаивает интересы рабочих. Рабочие просят президента страны повлиять на ситуацию с кадровой политикой предприятия.

Дарья Алексеева сообщила URA.RU, что руководство предприятия не могло ее уволить. На пост председателя профсоюза предприятия ее поставили работники.

«За мной числится более 700 членов профсоюза, которые видели мою работу, знают, что я всегда буду на стороне работника. Я точно знаю, что большинство рабочих проголосовало за меня. Однако меня уволили, так как истек срок трудового договора, который заключается на пять лет», — добавила Алексеева

URA.RU обратилось в пресс-службу предприятия. Там попросили направить запрос на комментарий. На момент публикации ответа на запрос не последовало.

Ранее ПАО Челябинский металлургический комбинат, основным совладельцем которого является Игорь Зюзин, оштрафовали за загрязнение реки Миасс. Общая сумма штрафа превысила 47 млн рублей.