Путин: Россия восстановилась от COVID быстрее других стран

23 декабря 2021 в 14:20 Размер текста - 17 +

Из-за коронавируса спад экономики РФ состаивл всего 3% Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Российская экономика восстановилась после вызванного коронавирусом кризисом быстрее, чем экономика ведущих стран мира. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин. «Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавируса и необходимыми вынужденными ограничениями в экономике и социальной сфере, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к этим шокам, чем многие другие развитые экономики мира. Даже если двадцатку взять. У нас уровень спада экономики составил 3%. Мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны», — заявил Владимир Путин. Ранее президент РФ на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что страну ждут масштабные перемены после восстановления экономики. В частности, Россию ждет трансформация всей экономический жизни. До этого Путин отметил, что экономика страны вернулась на допандемийный уровень. По итогам 2021 года глава государства прогнозировал рост ВВП России на 4,7%. При этом в России упал уровень дохода граждан, а, а цены продолжают расти, уточнил Путин. Итоговая пресс-конференция президента РФ проходит 23 декабря. В этом году она состоялась в офлайн-формате несмотря на пандемию коронавируса. Организаторы сократили количество журналистов, которые смогли попасть лично на встречу с Путиным. Аккредитация проходила в закрытом формате. Всего на пресс-конференции присутствуют 507 иностранных и российских журналистов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская экономика восстановилась после вызванного коронавирусом кризисом быстрее, чем экономика ведущих стран мира. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин. «Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавируса и необходимыми вынужденными ограничениями в экономике и социальной сфере, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к этим шокам, чем многие другие развитые экономики мира. Даже если двадцатку взять. У нас уровень спада экономики составил 3%. Мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны», — заявил Владимир Путин. Ранее президент РФ на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что страну ждут масштабные перемены после восстановления экономики. В частности, Россию ждет трансформация всей экономический жизни. До этого Путин отметил, что экономика страны вернулась на допандемийный уровень. По итогам 2021 года глава государства прогнозировал рост ВВП России на 4,7%. При этом в России упал уровень дохода граждан, а, а цены продолжают расти, уточнил Путин. Итоговая пресс-конференция президента РФ проходит 23 декабря. В этом году она состоялась в офлайн-формате несмотря на пандемию коронавируса. Организаторы сократили количество журналистов, которые смогли попасть лично на встречу с Путиным. Аккредитация проходила в закрытом формате. Всего на пресс-конференции присутствуют 507 иностранных и российских журналистов.