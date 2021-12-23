Путин заявил о росте зарплат у россиян

В России начали расти среднемесячная зарплата и доходы населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Манеже. По его словам, в этом году ожидается инфляция 8%, что гораздо больше, чем прогнозировалось.
«Рост реальных доходов населения к концу года, по прогнозам специалистов, составит 3,5%», — заявил Путин. Также снизилась и безработица в России. Она, по словам президента, стала ниже уровня до пандемии — 4,3%—4,4%.
Сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин проводит 17-ю пресс-конференцию. Ежегодные встречи с российскими и иностранными журналистами глава страны проводит с 2001 года, самая длинная трансляция длилась 4 часа 40 минут.
В России начали расти среднемесячная зарплата и доходы населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Манеже. По его словам, в этом году ожидается инфляция 8%, что гораздо больше, чем прогнозировалось. «Рост реальных доходов населения к концу года, по прогнозам специалистов, составит 3,5%», — заявил Путин. Также снизилась и безработица в России. Она, по словам президента, стала ниже уровня до пандемии — 4,3%—4,4%. Сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин проводит 17-ю пресс-конференцию. Ежегодные встречи с российскими и иностранными журналистами глава страны проводит с 2001 года, самая длинная трансляция длилась 4 часа 40 минут.