В Кургане в поселке Увал продают двухэтажный коттедж, в котором, в том числе, есть автомойка. Объявление о продаже размещено на сайте «Циан».
«Дом полностью благоустроен и отремонтирован, дополнительных вложений не требует. <…> На ухоженном участке расположены: <…> гараж 9 на 9 метров на два автомобиля с встроенным автомоечным комплексом», — указано в объявлении.
Двухэтажный дом площадью 256 квадратных метров продают за 21 млн рублей. В объявлении написано, что на участке также находятся банный комплекс, теплицы и насаждения. Автор объявления отметил, что продажа связана с переездом. Владелец добавил, что в доме останется вся мебель и бытовая техника.
Ранее стало известно, что в Каргапольском районе Курганской области за 28 млн рублей продают деревянный жилой комплекс, с хамамом (турецкой баней) и фонтанами. До этого в садоводстве «Болдино» за 10,6 млн рублей продавали коттедж, на территории которого есть баскетбольная площадка.
По мнению автора объявления, новому владельцу в ближайшее время не придется тратиться на ремонт дома
Скрин: сайт «Циан»
В гараже есть автоматическое оборудование для мойки машин
В Кургане в поселке Увал продают двухэтажный коттедж, в котором, в том числе, есть автомойка. Объявление о продаже размещено на сайте «Циан». «Дом полностью благоустроен и отремонтирован, дополнительных вложений не требует. <…> На ухоженном участке расположены: <…> гараж 9 на 9 метров на два автомобиля с встроенным автомоечным комплексом», — указано в объявлении. Двухэтажный дом площадью 256 квадратных метров продают за 21 млн рублей. В объявлении написано, что на участке также находятся банный комплекс, теплицы и насаждения. Автор объявления отметил, что продажа связана с переездом. Владелец добавил, что в доме останется вся мебель и бытовая техника. Ранее стало известно, что в Каргапольском районе Курганской области за 28 млн рублей продают деревянный жилой комплекс, с хамамом (турецкой баней) и фонтанами. До этого в садоводстве «Болдино» за 10,6 млн рублей продавали коттедж, на территории которого есть баскетбольная площадка.