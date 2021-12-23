23 декабря 2021
22 декабря 2021

В Кургане продают коттедж с автомойкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , дом, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
Площадь коттеджа составляет 256 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Кургане в поселке Увал продают двухэтажный коттедж, в котором, в том числе, есть автомойка. Объявление о продаже размещено на сайте «Циан».

«Дом полностью благоустроен и отремонтирован, дополнительных вложений не требует. <…> На ухоженном участке расположены: <…> гараж 9 на 9 метров на два автомобиля с встроенным автомоечным комплексом», — указано в объявлении.

Двухэтажный дом площадью 256 квадратных метров продают за 21 млн рублей. В объявлении написано, что на участке также находятся банный комплекс, теплицы и насаждения. Автор объявления отметил, что продажа связана с переездом. Владелец добавил, что в доме останется вся мебель и бытовая техника.

Ранее стало известно, что в Каргапольском районе Курганской области за 28 млн рублей продают деревянный жилой комплекс, с хамамом (турецкой баней) и фонтанами. До этого в садоводстве «Болдино» за 10,6 млн рублей продавали коттедж, на территории которого есть баскетбольная площадка.

По мнению автора объявления, новому владельцу в ближайшее время не придется тратиться на ремонт дома
В гараже есть автоматическое оборудование для мойки машин
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В Кургане в поселке Увал продают двухэтажный коттедж, в котором, в том числе, есть автомойка. Объявление о продаже размещено на сайте «Циан». «Дом полностью благоустроен и отремонтирован, дополнительных вложений не требует. <…> На ухоженном участке расположены: <…> гараж 9 на 9 метров на два автомобиля с встроенным автомоечным комплексом», — указано в объявлении. Двухэтажный дом площадью 256 квадратных метров продают за 21 млн рублей. В объявлении написано, что на участке также находятся банный комплекс, теплицы и насаждения. Автор объявления отметил, что продажа связана с переездом. Владелец добавил, что в доме останется вся мебель и бытовая техника. Ранее стало известно, что в Каргапольском районе Курганской области за 28 млн рублей продают деревянный жилой комплекс, с хамамом (турецкой баней) и фонтанами. До этого в садоводстве «Болдино» за 10,6 млн рублей продавали коттедж, на территории которого есть баскетбольная площадка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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