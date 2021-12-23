Площадь коттеджа составляет 256 квадратных метров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в поселке Увал продают двухэтажный коттедж, в котором, в том числе, есть автомойка. Объявление о продаже размещено на сайте «Циан».

«Дом полностью благоустроен и отремонтирован, дополнительных вложений не требует. <…> На ухоженном участке расположены: <…> гараж 9 на 9 метров на два автомобиля с встроенным автомоечным комплексом», — указано в объявлении.

Двухэтажный дом площадью 256 квадратных метров продают за 21 млн рублей. В объявлении написано, что на участке также находятся банный комплекс, теплицы и насаждения. Автор объявления отметил, что продажа связана с переездом. Владелец добавил, что в доме останется вся мебель и бытовая техника.

Ранее стало известно, что в Каргапольском районе Курганской области за 28 млн рублей продают деревянный жилой комплекс, с хамамом (турецкой баней) и фонтанами. До этого в садоводстве «Болдино» за 10,6 млн рублей продавали коттедж, на территории которого есть баскетбольная площадка.

По мнению автора объявления, новому владельцу в ближайшее время не придется тратиться на ремонт дома Скрин: сайт «Циан»

В гараже есть автоматическое оборудование для мойки машин Скрин: сайт «Циан»

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