Россия должна увеличить продолжительность жизни к 2024—2030 годам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021

Из-за коронавируса в России обострилась одна из важнейших проблем — снижение продолжительности жизни. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции.

«Продолжительность жизни чуть-чуть сократилась. 71,5 года было, стало 71. Это один из негативных результатов пандемии. Одна из главных задач перед нами стоит — сфера демографии. 146 миллионов населения — для такой огромной территории мало. Рабочих рук не хватает. Мы должны увеличить этот показатель к 2024—2030 году», — заявил Владимир Путин.

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