Путин: коллективный иммунитет в России должен достичь 80%

23 декабря 2021 в 14:33 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что коллективный иммунитет в России к коронавирусу составил 59,4% Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Президент России Владимир Путин заявил, что коллективный иммунитет к COVID в стране составил 59,4%. По его словам, этого недостаточно — нужно под 80%. «У нас сейчас 59,4% — коллективный иммунитет [к коронавирусу]. Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся. Но этого недостаточно: нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году мы достигнем этого уровня», — заявил Путин в ходе традиционной пресс-конференции. Ее транслирует телеканал «Россия 24». Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что система QR-кодов должна работать, пока уровень коллективного иммунитета не будет составлять 80%. Такой подход эффективен во многих странах, сказал он. Традиционная годовая пресс-конференция Владимира Путина проходит сегодня, 23 декабря, в Манеже. На нее аккредитованы 507 журналистов отечественных и иностранных СМИ. Из-за коронавируса в этот раз были приняты беспрецедентные меры безопасности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин заявил, что коллективный иммунитет к COVID в стране составил 59,4%. По его словам, этого недостаточно — нужно под 80%. «У нас сейчас 59,4% — коллективный иммунитет [к коронавирусу]. Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся. Но этого недостаточно: нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году мы достигнем этого уровня», — заявил Путин в ходе традиционной пресс-конференции. Ее транслирует телеканал «Россия 24». Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что система QR-кодов должна работать, пока уровень коллективного иммунитета не будет составлять 80%. Такой подход эффективен во многих странах, сказал он. Традиционная годовая пресс-конференция Владимира Путина проходит сегодня, 23 декабря, в Манеже. На нее аккредитованы 507 журналистов отечественных и иностранных СМИ. Из-за коронавируса в этот раз были приняты беспрецедентные меры безопасности.