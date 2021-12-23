Доктор наук: дети стали в 2,5 раза чаще болеть коронавирусом

23 декабря 2021 в 17:47 Размер текста - 17 +

У детей стали чаще проявляться тяжелые симптомы коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 С приходом штаммов «Дельта» и «Омикрон» дети стали болеть в два с половиной раза чаще и даже умирать от коронавируса. Об этом URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Информация о том, что дети не болеют коронавирусом, безнадежно устарела. С приходом штаммов „Дельта“ и „Омикрон“ дети стали болеть в два с половиной раза чаще — в конце декабря в России COVID-19 болели свыше 40 тысяч детей. Это подтвердил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко», — сказал Сергей Токарев. По его словам, в клинической практике заметно, что среди детей и подростков коронавирус стал протекать тяжелее. «Сейчас наблюдаются поражения легких большого объема — 30% и более. Все чаще встречаются случаи тяжелых вирусных пневмоний, требующие дополнительной кислородной поддержки и подключения к аппаратам ИВЛ. Появились сведения о летальных исходах у младенцев и подростков от ковидной пневмонии», — заявил доктор медицинских наук. Частично эту информацию подтвердил вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. «Дети стали чаще заражаться с появлением „Дельта“-варианта, много сообщений о том, что „Омикрон“ еще заразнее», — отметил специалист. По его словам, нет данных о том, что подростки тяжело переносят вакцинацию от COVID-19. «Доза снижена. По отдельным сообщениям, дети переносят ее вполне нормально, так же как взрослые, может, и легче даже», — отметил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С приходом штаммов «Дельта» и «Омикрон» дети стали болеть в два с половиной раза чаще и даже умирать от коронавируса. Об этом URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Информация о том, что дети не болеют коронавирусом, безнадежно устарела. С приходом штаммов „Дельта“ и „Омикрон“ дети стали болеть в два с половиной раза чаще — в конце декабря в России COVID-19 болели свыше 40 тысяч детей. Это подтвердил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко», — сказал Сергей Токарев. По его словам, в клинической практике заметно, что среди детей и подростков коронавирус стал протекать тяжелее. «Сейчас наблюдаются поражения легких большого объема — 30% и более. Все чаще встречаются случаи тяжелых вирусных пневмоний, требующие дополнительной кислородной поддержки и подключения к аппаратам ИВЛ. Появились сведения о летальных исходах у младенцев и подростков от ковидной пневмонии», — заявил доктор медицинских наук. Частично эту информацию подтвердил вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. «Дети стали чаще заражаться с появлением „Дельта“-варианта, много сообщений о том, что „Омикрон“ еще заразнее», — отметил специалист. По его словам, нет данных о том, что подростки тяжело переносят вакцинацию от COVID-19. «Доза снижена. По отдельным сообщениям, дети переносят ее вполне нормально, так же как взрослые, может, и легче даже», — отметил эксперт.