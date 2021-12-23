Вторую нитку «Северного потока-2» заполнят газом до конца года

Вторая нитка магистрали «Северного потока-2» будет заполнена газом в ближайшие дни. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Она уже находится под рабочим давлением.
«„Северный поток-2“ — без сомнения, мегапроект. Надо еще раз сказать, что мы этот газопровод построили сами, построили в одиночку. Да, у нас были и есть надежные, в том числе, финансовые партнеры. Но надо понимать, что все работы и труба — это все российское. Делали мы это с вами в очень непростых условиях, прямо скажем — под давлением», — передает «Интерфакс» слова Миллера.
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию в обход Восточной Европы. Проектируемая мощность объекта должна составить 55 миллиардов кубометров в год. О завершении этого масштабного проекта Миллер заявил 10 сентября.
Вторая нитка магистрали «Северного потока-2» будет заполнена газом в ближайшие дни. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Она уже находится под рабочим давлением. «„Северный поток-2“ — без сомнения, мегапроект. Надо еще раз сказать, что мы этот газопровод построили сами, построили в одиночку. Да, у нас были и есть надежные, в том числе, финансовые партнеры. Но надо понимать, что все работы и труба — это все российское. Делали мы это с вами в очень непростых условиях, прямо скажем — под давлением», — передает «Интерфакс» слова Миллера. «Северный поток-2» — газопровод из России в Германию в обход Восточной Европы. Проектируемая мощность объекта должна составить 55 миллиардов кубометров в год. О завершении этого масштабного проекта Миллер заявил 10 сентября.