Вторую нитку «Северного потока-2» заполнят газом до конца года

23 декабря 2021 в 17:14 Размер текста - 17 +

Вторая нитка «Северного потока-2» заполнится до рабочего давления до конца года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Вторая нитка магистрали «Северного потока-2» будет заполнена газом в ближайшие дни. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Она уже находится под рабочим давлением. «„Северный поток-2“ — без сомнения, мегапроект. Надо еще раз сказать, что мы этот газопровод построили сами, построили в одиночку. Да, у нас были и есть надежные, в том числе, финансовые партнеры. Но надо понимать, что все работы и труба — это все российское. Делали мы это с вами в очень непростых условиях, прямо скажем — под давлением», — передает «Интерфакс» слова Миллера. «Северный поток-2» — газопровод из России в Германию в обход Восточной Европы. Проектируемая мощность объекта должна составить 55 миллиардов кубометров в год. О завершении этого масштабного проекта Миллер заявил 10 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вторая нитка магистрали «Северного потока-2» будет заполнена газом в ближайшие дни. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Она уже находится под рабочим давлением. «„Северный поток-2“ — без сомнения, мегапроект. Надо еще раз сказать, что мы этот газопровод построили сами, построили в одиночку. Да, у нас были и есть надежные, в том числе, финансовые партнеры. Но надо понимать, что все работы и труба — это все российское. Делали мы это с вами в очень непростых условиях, прямо скажем — под давлением», — передает «Интерфакс» слова Миллера. «Северный поток-2» — газопровод из России в Германию в обход Восточной Европы. Проектируемая мощность объекта должна составить 55 миллиардов кубометров в год. О завершении этого масштабного проекта Миллер заявил 10 сентября.