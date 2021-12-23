Вторую нитку «Северного потока-2» заполнят газом до конца года

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Вторая нитка «Северного потока-2» заполнится до рабочего давления до конца года Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Вторая нитка магистрали «Северного потока-2» будет заполнена газом в ближайшие дни. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Она уже находится под рабочим давлением.

«„Северный поток-2“ — без сомнения, мегапроект. Надо еще раз сказать, что мы этот газопровод построили сами, построили в одиночку. Да, у нас были и есть надежные, в том числе, финансовые партнеры. Но надо понимать, что все работы и труба — это все российское. Делали мы это с вами в очень непростых условиях, прямо скажем — под давлением», — передает «Интерфакс» слова Миллера.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию в обход Восточной Европы. Проектируемая мощность объекта должна составить 55 миллиардов кубометров в год. О завершении этого масштабного проекта Миллер заявил 10 сентября.

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Вторая нитка магистрали «Северного потока-2» будет заполнена газом в ближайшие дни. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Она уже находится под рабочим давлением. «„Северный поток-2“ — без сомнения, мегапроект. Надо еще раз сказать, что мы этот газопровод построили сами, построили в одиночку. Да, у нас были и есть надежные, в том числе, финансовые партнеры. Но надо понимать, что все работы и труба — это все российское. Делали мы это с вами в очень непростых условиях, прямо скажем — под давлением», — передает «Интерфакс» слова Миллера. «Северный поток-2» — газопровод из России в Германию в обход Восточной Европы. Проектируемая мощность объекта должна составить 55 миллиардов кубометров в год. О завершении этого масштабного проекта Миллер заявил 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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