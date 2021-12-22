Экс-сотрудников дома ребенка Кургана оскорбили заявления властей

Чиновники обвинили бывший коллектив Дома ребенка в нарушениях и равнодушии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшие сотрудники Курганского дома ребенка могли распивать спиртное на работе, нарушали санитарные нормы, не интересовались малышами после перевода в детдома. Об этом заявили курганские чиновники на круглом столе в Центре помощи семье и детям. Экс-сотрудники дома ребенка опровергли эти обвинения в разговоре с URA.RU.

«Было анонимное обращение, что сотрудники дома ребенка употребляли на рабочих местах алкоголь. Информацию сейчас не проверить», — цитирует начальника управления соцзащиты населения Анастасию Золотухину «Область45».

Чиновница рассказала, что работа по устройству детей в семьи в доме ребенка практически не велась. Кандидаты в родители жаловались на препятствия со стороны воспитателей при общении с детьми. Золотухина подчеркнула, что в учреждении было не более 30 детей на 113 сотрудников. Также прозвучало заявление, что экс-сотрудники не интересовались судьбой малышей, переведенных в детдома.

Бывшая сотрудница дома ребенка опровергла эти обвинения. «В каждой группе были видеокамеры, где можно посмотреть работу коллектива. Детей в этом году было 45—50, а 30 — перед закрытием. Определением в семьи занимается опека. Жалобы от потенциальных родителей необоснованные: опека дает смотреть ребенка, а им нужно выбрать по глазкам, как куклу», — сказала собеседница URA.RU.

Экс-сотрудники посещали малышей в детдоме. Об этом URA.RU рассказала Мария Женина — куратор поездки волонтеров в Кипельский детдом после скандала с издевательством над ребенком. «Мы лично возили бывших воспитателей навестить малышей. Дети были безумно счастливы. Не надо перекладывать вину за скандал на сотрудников», — сказала Женина.

Из дома ребенка в октябре сделали COVID-госпиталь. Малышей отправили в районные детдома. В ноябре появилась запись, как подростки в детдоме в Кипели издеваются над двухлетним малышом. На 16-летнего воспитанника детдома завели уголовное дело.

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