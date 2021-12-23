Врач Болибок назвал самое фатальное поражение организма при COVID

24 декабря 2021 в 01:03 Размер текста - 17 +

Полиорганная недостаточность практически не поддается лечению Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Полиорганная недостаточность (ПОН) является самым фатальным поражением организма при коронавирусе. Это одно из самых тяжелых состояний, которое встречаются в медицине, и заканчивается оно летальным исходом. Об этом URA.RU сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. «Полиорганная недостаточность может убить пациента при COVID-19. Это одно из самых тяжелых состояний, которые встречаются в медицине и часто заканчиваются летальным исходом. Когда идет воспаление сразу во всех органах, а эти органы одновременно отказывают, пациент погибает. Редко кто возвращается обратно после полиорганной недостаточности», — сказал Владимир Болибок. Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в беседе с URA.RU отметил, что ранее полиорганную недостаточность лечили, сейчас же этот диагноз стал приговором. «Это крайне тяжелое проявление ДВС-синдрома, cиндрома внутрисосудистой свертываемости крови. Раньше ее лечили, сейчас, мне кажется, это может быть приговор. Есть методы лечения полиорганной недостаточности, им достаточно много лет. Но почему-то сейчас их не используют. Мы же все время смотрим на Запад, как там, так мы и будем делать. А то, что мы учили западных врачей лечить полиорганную недостаточность, сейчас никому не интересно», — объяснил Воробьев. Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев подчеркнул, что ПОН может встречаться у всех групп населения. «Полиорганная недостаточность практически не лечится. Это последствие системного воспалительного ответа и цитокинового шторма, которым может кончиться COVID-19. На самом деле, это основная причина смерти при коронавирусе. Она встречается и у взрослых, и у детей. Это главное, чего нужно опасаться при COVID-19», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Полиорганная недостаточность (ПОН) является самым фатальным поражением организма при коронавирусе. Это одно из самых тяжелых состояний, которое встречаются в медицине, и заканчивается оно летальным исходом. Об этом URA.RU сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. «Полиорганная недостаточность может убить пациента при COVID-19. Это одно из самых тяжелых состояний, которые встречаются в медицине и часто заканчиваются летальным исходом. Когда идет воспаление сразу во всех органах, а эти органы одновременно отказывают, пациент погибает. Редко кто возвращается обратно после полиорганной недостаточности», — сказал Владимир Болибок. Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в беседе с URA.RU отметил, что ранее полиорганную недостаточность лечили, сейчас же этот диагноз стал приговором. «Это крайне тяжелое проявление ДВС-синдрома, cиндрома внутрисосудистой свертываемости крови. Раньше ее лечили, сейчас, мне кажется, это может быть приговор. Есть методы лечения полиорганной недостаточности, им достаточно много лет. Но почему-то сейчас их не используют. Мы же все время смотрим на Запад, как там, так мы и будем делать. А то, что мы учили западных врачей лечить полиорганную недостаточность, сейчас никому не интересно», — объяснил Воробьев. Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев подчеркнул, что ПОН может встречаться у всех групп населения. «Полиорганная недостаточность практически не лечится. Это последствие системного воспалительного ответа и цитокинового шторма, которым может кончиться COVID-19. На самом деле, это основная причина смерти при коронавирусе. Она встречается и у взрослых, и у детей. Это главное, чего нужно опасаться при COVID-19», — заключил эксперт.