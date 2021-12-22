На предприятии Зюзина ответили про отставку лидера профсоюза

За руководителя местного профсоюза заступились работники предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пресс-службе ООО «Мечел-Кокс», входящего в группу предприятий «Мечел», которой владеет олигарх Игорь Зюзин, прокомментировали ситуацию с отставкой председателя профсоюза Дарьи Алексеевой. На предприятии URA.RU сообщили, что не имеют отношения к кадровой политике внутри профсоюзной организации.

«Предприятие не имеет отношения к трудовым взаимоотношениям внутри профсоюзной организации. Алексеева была работником первичной профсоюзной организации ПАО „ЧМК“. Выборным главой первичной профсоюзной организации ПАО „ЧМК“ является Айдар Сафиуллин», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Мечел-Кокс».

На предприятии добавили, что вопросы индексации зарплаты сотрудников регулируются коллективным договором. Дополнительно в группе «Мечел» прошла индексация заработной платы на всех предприятиях, не только на «Мечел-Коксе», и Алексеева не имеет к этому никакого отношения.

В пресс-службе профсоюзной организации ЧМК URA.RU сообщили, что Алексеева работала в профсоюзной организации по срочному трудовому договору в должности уполномоченной, которая является невыборной. В сентябре этого года срок трудового договора истек и трудовые отношения с Дарьей Алексеевой закончились. После этого с ней был заключен временный трудовой договор сроком на два месяца, чтобы она могла подыскать новую работу. 17 декабря года договор свое действие закончил.

Рабочие предприятия «Мечел-Кокс» сняли видеообращение, в котором просят вернуть на пост действующего руководителя местного профсоюза Дарью Алексееву. По словам рабочих, именно Алексеева отстояла выплаты «за вредность». Она входила в комиссию по охране труда и отстаивала интересы рабочих.

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