22 декабря 2021

В Тюмени минимальную зарплату повысят на стоимость кило курицы. Сумма

© Служба новостей «URA.RU»
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Приготовление шашлыков. Екатеринбург, кура, курица, куриная тушка
Надбавка к минимальной зарплате позволит тюменцам приобрести, к примеру, дополнительный килограмм курицы Фото:

Размер минимальной заработной платы в 2022 году в Тюменской области будет увеличен на 189 рублей и составит 13 890 рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«С 1 января в Тюменской области повышается размер минимальной заработной платы до 13 890 рублей. Дополнительное соглашение подписано 23 декабря правительством Тюменской области, Тюменским областным советом профессиональных союзов и Региональным объединением работодателей Тюменской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Как сообщало URA.RU, новое соглашение было необходимо, чтобы уравнять размер минимальной зарплаты с МРОТ, установленным в России в целом на 2022 год. Ранее областной показатель составлял 13 701 рубль. Таким образом, «минималка» выросла на 189 рублей. Если ориентироваться на данные о розничных ценах на продукты, представленные на сайте Тюменьстата, тюменцы могут приобрести на доплату килограмм курицы, добавив к этой сумме пару рублей.

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Размер минимальной заработной платы в 2022 году в Тюменской области будет увеличен на 189 рублей и составит 13 890 рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «С 1 января в Тюменской области повышается размер минимальной заработной платы до 13 890 рублей. Дополнительное соглашение подписано 23 декабря правительством Тюменской области, Тюменским областным советом профессиональных союзов и Региональным объединением работодателей Тюменской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Как сообщало URA.RU, новое соглашение было необходимо, чтобы уравнять размер минимальной зарплаты с МРОТ, установленным в России в целом на 2022 год. Ранее областной показатель составлял 13 701 рубль. Таким образом, «минималка» выросла на 189 рублей. Если ориентироваться на данные о розничных ценах на продукты, представленные на сайте Тюменьстата, тюменцы могут приобрести на доплату килограмм курицы, добавив к этой сумме пару рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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