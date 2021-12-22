Надбавка к минимальной зарплате позволит тюменцам приобрести, к примеру, дополнительный килограмм курицы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Размер минимальной заработной платы в 2022 году в Тюменской области будет увеличен на 189 рублей и составит 13 890 рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«С 1 января в Тюменской области повышается размер минимальной заработной платы до 13 890 рублей. Дополнительное соглашение подписано 23 декабря правительством Тюменской области, Тюменским областным советом профессиональных союзов и Региональным объединением работодателей Тюменской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Как сообщало URA.RU, новое соглашение было необходимо, чтобы уравнять размер минимальной зарплаты с МРОТ, установленным в России в целом на 2022 год. Ранее областной показатель составлял 13 701 рубль. Таким образом, «минималка» выросла на 189 рублей. Если ориентироваться на данные о розничных ценах на продукты, представленные на сайте Тюменьстата, тюменцы могут приобрести на доплату килограмм курицы, добавив к этой сумме пару рублей.

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