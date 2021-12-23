Оперштаб раскрыл детали вакцинации свердловских студентов

Вакцинация свердловских студентов стала обязательной с середины декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловские студенты могут быть наказаны за отказ от вакцинации от коронавируса, однако соответствующее решение должны принять ректоры вузов. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Санкции постановлением госсанврача [Свердловской области Дмитрия Козловских] не предусмотрены, однако они могут быть предусмотрены ректорами вузов», — сообщили в оперштабе. Там отметили, что студенты с медотводом от вакцинации могут беспрепятственно проходить в вуз. Это же условие распространяется на тех, кто переболел инфекцией в последние полгода.

Свердловские власти приняли решение об обязательной вакцинации студентов 17 декабря. Дмитрий Козловских уверен, что это необходимо, поскольку учащиеся вузов являются самой активной социальной группой и потому представляют особую опасность при заражении COVID-19.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге 21 декабря огласил актуальный список коронавирусных ограничений. Меры сдерживания пандемии были ослаблены из-за снижения заболеваемости в регионе.

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