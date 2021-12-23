Оперштаб раскрыл детали вакцинации свердловских студентов

Свердловские студенты могут быть наказаны за отказ от вакцинации от коронавируса, однако соответствующее решение должны принять ректоры вузов. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
«Санкции постановлением госсанврача [Свердловской области Дмитрия Козловских] не предусмотрены, однако они могут быть предусмотрены ректорами вузов», — сообщили в оперштабе. Там отметили, что студенты с медотводом от вакцинации могут беспрепятственно проходить в вуз. Это же условие распространяется на тех, кто переболел инфекцией в последние полгода.
Свердловские власти приняли решение об обязательной вакцинации студентов 17 декабря. Дмитрий Козловских уверен, что это необходимо, поскольку учащиеся вузов являются самой активной социальной группой и потому представляют особую опасность при заражении COVID-19.
Замгубернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге 21 декабря огласил актуальный список коронавирусных ограничений. Меры сдерживания пандемии были ослаблены из-за снижения заболеваемости в регионе.
Свердловские студенты могут быть наказаны за отказ от вакцинации от коронавируса, однако соответствующее решение должны принять ректоры вузов. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. «Санкции постановлением госсанврача [Свердловской области Дмитрия Козловских] не предусмотрены, однако они могут быть предусмотрены ректорами вузов», — сообщили в оперштабе. Там отметили, что студенты с медотводом от вакцинации могут беспрепятственно проходить в вуз. Это же условие распространяется на тех, кто переболел инфекцией в последние полгода. Свердловские власти приняли решение об обязательной вакцинации студентов 17 декабря. Дмитрий Козловских уверен, что это необходимо, поскольку учащиеся вузов являются самой активной социальной группой и потому представляют особую опасность при заражении COVID-19. Замгубернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге 21 декабря огласил актуальный список коронавирусных ограничений. Меры сдерживания пандемии были ослаблены из-за снижения заболеваемости в регионе.