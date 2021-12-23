В Совфеде предупредили пенсионеров о новой выплате в 2022 году

23 декабря 2021 в 20:47 Размер текста - 17 +

Правительство РФ может выплатить пенсионерам компенсацию с учетом реального роста инфляции, считает Елена Бибикова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство РФ определит уровень индексации пенсий, исходя из роста инфляции по итогам года. Об этом сообщила замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова. Сенатор уточнила, что гражданам также предоставят компенсацию с учетом реального увеличения инфляции. «Порядок и механизмы индексации пенсий, исходя из уровня инфляции, определит правительство. Сейчас ждем определенного уровня инфляции по итогам года», — цитирует Елену Бибикову РИА «Новости». Сенатор уточнила, что Совет Федерации готов оперативно рассмотреть соответствующий законопроект. Однако правительство РФ также может проиндексировать пенсии своим постановлением. По словам Бибиковой, это будет некая компенсация с учетом реального роста инфляции, который превышает заложенные в бюджете показатели. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предположил, что правительство РФ может перечислить всем пенсионерам единовременную выплату. По мнению депутата, вопрос увеличения пенсия в России могут начать решать уже в начале 2022 года, передает Lenta.ru. Для корректировки размера выплат правительству РФ потребуется принять соответствующее политическое решение и найти ресурсы. В 2021 году власти уже выплачивали пенсионерам по 10 000 рублей единовременно с учетом нового витка инфляции, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она предположила, что правительство РФ примет ряд исчерпывающих мер, чтобы снизить опасения граждан, передают «Известия». Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года поручил правительству РФ провести индексацию пенсий по уровню инфляцию. По словам главы государства, на 2022 год она запланирована на уровне 5,9%, что заметно ниже реального роста цен. По итогам 2021 года инфляция в России ожидается на уровне 8%. Это выше, чем прогнозировалось ранее, уточнил Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ определит уровень индексации пенсий, исходя из роста инфляции по итогам года. Об этом сообщила замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова. Сенатор уточнила, что гражданам также предоставят компенсацию с учетом реального увеличения инфляции. «Порядок и механизмы индексации пенсий, исходя из уровня инфляции, определит правительство. Сейчас ждем определенного уровня инфляции по итогам года», — цитирует Елену Бибикову РИА «Новости». Сенатор уточнила, что Совет Федерации готов оперативно рассмотреть соответствующий законопроект. Однако правительство РФ также может проиндексировать пенсии своим постановлением. По словам Бибиковой, это будет некая компенсация с учетом реального роста инфляции, который превышает заложенные в бюджете показатели. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предположил, что правительство РФ может перечислить всем пенсионерам единовременную выплату. По мнению депутата, вопрос увеличения пенсия в России могут начать решать уже в начале 2022 года, передает Lenta.ru. Для корректировки размера выплат правительству РФ потребуется принять соответствующее политическое решение и найти ресурсы. В 2021 году власти уже выплачивали пенсионерам по 10 000 рублей единовременно с учетом нового витка инфляции, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она предположила, что правительство РФ примет ряд исчерпывающих мер, чтобы снизить опасения граждан, передают «Известия». Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года поручил правительству РФ провести индексацию пенсий по уровню инфляцию. По словам главы государства, на 2022 год она запланирована на уровне 5,9%, что заметно ниже реального роста цен. По итогам 2021 года инфляция в России ожидается на уровне 8%. Это выше, чем прогнозировалось ранее, уточнил Путин.