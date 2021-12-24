В Академии РМК начались бои среди призывников

24 декабря 2021 в 09:50 Размер текста - 17 +

В соревнованиях примут участие юноши 15-16 лет и юниоры 17-18 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU V Региональные соревнования по боксу класса «Б» среди молодежи допризывного и призывного возрастов, посвященные памяти героев 12-й пограничной заставы, стартовали 23 декабря в Академии единоборств РМК (Екатеринбург). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской областной Федерации бокса. «Соревнования проводятся для оценки физической подготовленности и подготовки граждан к военной службе, воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за свою страну на примерах отваги и мужества Героев СССР и России, дальнейшей популяризации бокса в Свердловской области и повышения спортивного мастерства боксеров. Соревнование будет проходить без зрителей», — уточнили там. В соревнованиях примут участие юноши 15-16 лет и юниоры 17-18 лет. Турнир даст возможность боксерам выполнить норматив для получения звания кандидата в мастера спорта (КМС). Для этого необходимо выиграть бой в рамках своей весовой категории у КМС и занять первое место. Бои в рамках соревнования продлятся до 25 декабря. Прямую трансляцию можно увидеть в официальной группе Свердловской областной Федерации бокса в социальной сети «Вконтакте». Перед началом боев прошла торжественная церемония открытия, на которой присутствовали замминистра по физической культуре и спорту Свердловской области Андрей Зяблицев, председатель правления Свердловской областной Федерации бокса, Герой РФ Сергей Евланов, генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников, советник генсекретаря Федерации бокса России по социальным вопросам Михаил Кайгородов и управляющий партнер компании «Ника-Петротек» Алексей Балашов. Они приняли участие в награждении победителей и призеров Первенств России и Первенств Европы по боксу. Турнир посвящен бою на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда, который произошел 13 июля 1993 года в Таджикистане. В ходе боя российские пограничники 11 часов отражали атаки крупной группы таджикских и афганских боевиков, после чего отступили, потеряв 25 человек. Шести пограничникам было присвоено звание Героев России (из них четырем — посмертно), 29 были удостоены ордена «За личное мужество» (из них 18 — посмертно). Остальные участники боя были награждены медалями «За отвагу». Председатель правления Свердловской областной Федерации бокса, Герой РФ Сергей Евланов открыл соревнования обращением к спортсменам В соревнованиях примут участие юноши 15-16 лет и юниоры 17-18 лет. Перед стартом боев были награждены победители и призеры первенств России и первенств Европы по боксу. Управляющий партнер компании «Ника-Петротек» Алексей Балашов (на фото слева) учредил специальные денежные призы для победителей и призеров Первенств России и Первенств Европы по боксу Советник генсекретаря Федерации бокса России по социальным вопросам Михаил Кайгородов (на фото слева) награждает трехкратную победительницу первенства Европы по боксу Ренату Мингалимову из Краснотурьинска Фото: Свердловская областная Федерация бокса Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

V Региональные соревнования по боксу класса «Б» среди молодежи допризывного и призывного возрастов, посвященные памяти героев 12-й пограничной заставы, стартовали 23 декабря в Академии единоборств РМК (Екатеринбург). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловской областной Федерации бокса. «Соревнования проводятся для оценки физической подготовленности и подготовки граждан к военной службе, воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за свою страну на примерах отваги и мужества Героев СССР и России, дальнейшей популяризации бокса в Свердловской области и повышения спортивного мастерства боксеров. Соревнование будет проходить без зрителей», — уточнили там. В соревнованиях примут участие юноши 15-16 лет и юниоры 17-18 лет. Турнир даст возможность боксерам выполнить норматив для получения звания кандидата в мастера спорта (КМС). Для этого необходимо выиграть бой в рамках своей весовой категории у КМС и занять первое место. Бои в рамках соревнования продлятся до 25 декабря. Прямую трансляцию можно увидеть в официальной группе Свердловской областной Федерации бокса в социальной сети «Вконтакте». Перед началом боев прошла торжественная церемония открытия, на которой присутствовали замминистра по физической культуре и спорту Свердловской области Андрей Зяблицев, председатель правления Свердловской областной Федерации бокса, Герой РФ Сергей Евланов, генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников, советник генсекретаря Федерации бокса России по социальным вопросам Михаил Кайгородов и управляющий партнер компании «Ника-Петротек» Алексей Балашов. Они приняли участие в награждении победителей и призеров Первенств России и Первенств Европы по боксу. Турнир посвящен бою на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда, который произошел 13 июля 1993 года в Таджикистане. В ходе боя российские пограничники 11 часов отражали атаки крупной группы таджикских и афганских боевиков, после чего отступили, потеряв 25 человек. Шести пограничникам было присвоено звание Героев России (из них четырем — посмертно), 29 были удостоены ордена «За личное мужество» (из них 18 — посмертно). Остальные участники боя были награждены медалями «За отвагу».