Доктор наук: в реанимацию попадают 99% непривитых от COVID

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Реанимации заполнены невакцинированными пациентами Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В реанимации с коронавирусом 99% пациентов — те, кто не сделал прививку от COVID-19. Об этом URA.RU рассказал заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов, комментируя выступление президента России Владимира Путина на итоговой пресс-конференции.

Российский лидер, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что невакцинированных в отделениях реанимации в десятки раз больше, чем вакцинированных. Путин подчеркнул, что нужно вести разъяснения о необходимости вакцинации вежливо и с уважением позиции других людей. По его мнению, недопустимо зарабатывать политические очки на высказываниях против вакцинации (так он намекнул на причастность КПРФ).

«Я убежден, что, если приводить аргументы и информацию о доказательной базе, люди поймут, что мы правы. Все мои коллеги говорят, и я множество раз, путешествуя по стране, видел, опрашивая лично пациентов, что отделения реанимации заполнены на 99% невакцинированными. Мы стараемся помочь всем, но наши ресурсы ограничены. Легче помочь вакцинированным, лечение им помогает. Невакцинированным помочь сложнее. Имеющиеся у нас средства не всегда эффективны, поэтому мы их теряем», — сказал Владимир Чуланов.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов также отметил высокое число заболевших среди тех, кто не прошел вакцинацию. «Я до сих пор хожу в красную зону в Рязанской области. Я сам могу сказать, что примерно в восемь раз реже вакцинированные люди болеют, чем невакцинированные. В стационарах, наверное, раз в 12 их меньше. И самое главное, умирают они примерно в 30 раз реже, чем невакцинированные. Крайне редко в реанимацию попадают [с прививками] и тем более умирают», — сообщил URA.RU глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Он согласился с позицией президента, что необходимо убеждать людей вакцинироваться. «Я как доктор абсолютно согласен, что людей нужно убедить. Под давлением — это не то. Человек должен сам понять, что вакцина — это единственный шанс, который спасет жизнь, сбережет здоровье, другого не дано», — считает депутат.

По его мнению, непростительно говорить людям о том, что делать прививку не нужно. «Для меня дикость вообще, как можно выступать против вакцинации, единственной вещи, которая спасет жизнь. У нас лучшая в мире вакцина. Это не только мы говорим, уже Венгрия, Аргентина, огромное количество исследований опубликовано, что из большой тройки, Pfizer, Moderna и „Спутник“, наша вакцина самая эффективная от заражения и от смертности. Популизм вообще вреден, а в ситуации пандемии он бесчеловечен. С теми, кто морочит головы, надо пожестче, а тех, кому заморочили, нужно убеждать, и объяснять и с огромным уважением к ним относиться, президент это подчеркнул», — поделился глава комитета.

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В реанимации с коронавирусом 99% пациентов — те, кто не сделал прививку от COVID-19. Об этом URA.RU рассказал заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром Центрального НИИ эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов, комментируя выступление президента России Владимира Путина на итоговой пресс-конференции. Российский лидер, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что невакцинированных в отделениях реанимации в десятки раз больше, чем вакцинированных. Путин подчеркнул, что нужно вести разъяснения о необходимости вакцинации вежливо и с уважением позиции других людей. По его мнению, недопустимо зарабатывать политические очки на высказываниях против вакцинации (так он намекнул на причастность КПРФ). «Я убежден, что, если приводить аргументы и информацию о доказательной базе, люди поймут, что мы правы. Все мои коллеги говорят, и я множество раз, путешествуя по стране, видел, опрашивая лично пациентов, что отделения реанимации заполнены на 99% невакцинированными. Мы стараемся помочь всем, но наши ресурсы ограничены. Легче помочь вакцинированным, лечение им помогает. Невакцинированным помочь сложнее. Имеющиеся у нас средства не всегда эффективны, поэтому мы их теряем», — сказал Владимир Чуланов. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов также отметил высокое число заболевших среди тех, кто не прошел вакцинацию. «Я до сих пор хожу в красную зону в Рязанской области. Я сам могу сказать, что примерно в восемь раз реже вакцинированные люди болеют, чем невакцинированные. В стационарах, наверное, раз в 12 их меньше. И самое главное, умирают они примерно в 30 раз реже, чем невакцинированные. Крайне редко в реанимацию попадают [с прививками] и тем более умирают», — сообщил URA.RU глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Он согласился с позицией президента, что необходимо убеждать людей вакцинироваться. «Я как доктор абсолютно согласен, что людей нужно убедить. Под давлением — это не то. Человек должен сам понять, что вакцина — это единственный шанс, который спасет жизнь, сбережет здоровье, другого не дано», — считает депутат. По его мнению, непростительно говорить людям о том, что делать прививку не нужно. «Для меня дикость вообще, как можно выступать против вакцинации, единственной вещи, которая спасет жизнь. У нас лучшая в мире вакцина. Это не только мы говорим, уже Венгрия, Аргентина, огромное количество исследований опубликовано, что из большой тройки, Pfizer, Moderna и „Спутник“, наша вакцина самая эффективная от заражения и от смертности. Популизм вообще вреден, а в ситуации пандемии он бесчеловечен. С теми, кто морочит головы, надо пожестче, а тех, кому заморочили, нужно убеждать, и объяснять и с огромным уважением к ним относиться, президент это подчеркнул», — поделился глава комитета.
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