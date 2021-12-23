В США заявили, что готовы к переговорам по гарантиям безопасности

23 декабря 2021 в 22:11 Размер текста - 17 +

В администрации США готовы к переговорам с Россией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU США готовы в начале января начать переговоры с Россией по поводу гарантий безопасности. Однако прогресс возможен только в случае деэскалации вокруг Украины, заявил высокопоставленный сотрудник администрации США. «США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов. Мы также сказали России, что прогресс может быть достигнут только в атмосфере деэскалации [вокруг Украины]», — приводит слова чиновника Bloomberg. Также поддерживает предложение о проведении в январе заседания Совета Россия —НАТО и Франция. Ранее Министерство иностранных дел РФ передало коллегам из США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. Документ исключает расширение Североатлантического альянса на Восток. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США готовы в начале января начать переговоры с Россией по поводу гарантий безопасности. Однако прогресс возможен только в случае деэскалации вокруг Украины, заявил высокопоставленный сотрудник администрации США. «США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов. Мы также сказали России, что прогресс может быть достигнут только в атмосфере деэскалации [вокруг Украины]», — приводит слова чиновника Bloomberg. Также поддерживает предложение о проведении в январе заседания Совета Россия —НАТО и Франция. Ранее Министерство иностранных дел РФ передало коллегам из США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. Документ исключает расширение Североатлантического альянса на Восток.