В США заявили, что готовы к переговорам по гарантиям безопасности

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
В администрации США готовы к переговорам с Россией Фото:

США готовы в начале января начать переговоры с Россией по поводу гарантий безопасности. Однако прогресс возможен только в случае деэскалации вокруг Украины, заявил высокопоставленный сотрудник администрации США.

«США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов. Мы также сказали России, что прогресс может быть достигнут только в атмосфере деэскалации [вокруг Украины]», — приводит слова чиновника Bloomberg. Также поддерживает предложение о проведении в январе заседания Совета Россия —НАТО и Франция.

Ранее Министерство иностранных дел РФ передало коллегам из США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. Документ исключает расширение Североатлантического альянса на Восток.

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США готовы в начале января начать переговоры с Россией по поводу гарантий безопасности. Однако прогресс возможен только в случае деэскалации вокруг Украины, заявил высокопоставленный сотрудник администрации США. «США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов. Мы также сказали России, что прогресс может быть достигнут только в атмосфере деэскалации [вокруг Украины]», — приводит слова чиновника Bloomberg. Также поддерживает предложение о проведении в январе заседания Совета Россия —НАТО и Франция. Ранее Министерство иностранных дел РФ передало коллегам из США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. Документ исключает расширение Североатлантического альянса на Восток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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