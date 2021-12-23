На Госуслугах перечислили, какие выплаты повысят в 2022 году

23 декабря 2021 в 22:30 Размер текста - 17 +

С 2022 года в России увеличатся МРОТ, детские пособия, пенсии и материнский капитал, сообщают «Госуслуги» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Портал «Госуслуги» перечислил выплаты семьям с детьми, которые увеличатся в 2022 году. Так, с 1 января повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ), пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет, материнский капитал и пенсии. По данным официального telegram-канала «Госуслуги: для родителей», с 2022 года увеличатся следующие выплаты семьям с детьми: МРОТ. С 1 января 2022 года он увеличится почти на тысячу рублей по сравнению с 2021 годом. Теперь он составит 13 890 рублей.

С 1 января 2022 года он увеличится почти на тысячу рублей по сравнению с 2021 годом. Теперь он составит 13 890 рублей. Пособие по беременности и родам. В 2022 году за 140 дней декретного отпуска женщина сможет получить от 63 932 рублей до 360 164 рублей. Соответственно, минимальная сумма выплаты за день составит от 456,66 рубля до 2 572,6 рубля.

В 2022 году за 140 дней декретного отпуска женщина сможет получить от 63 932 рублей до 360 164 рублей. Соответственно, минимальная сумма выплаты за день составит от 456,66 рубля до 2 572,6 рубля. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет. В 2021 году оно составляло 7 082,85 рубля. Предполагается, что данная выплата вырастет на 5,8%. Соответственно, в 2022 году родитель сможет получать до 7 493,65 рубля в месяц.

В 2021 году оно составляло 7 082,85 рубля. Предполагается, что данная выплата вырастет на 5,8%. Соответственно, в 2022 году родитель сможет получать до 7 493,65 рубля в месяц. Материнский капитал. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, изменяющий правила начисления маткапитала. Теперь он индексируется по фактической, а не прогнозируемой инфляции. Соответственно, в 2022 году выплата составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей — на последующих детей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, изменяющий правила начисления маткапитала. Теперь он индексируется по фактической, а не прогнозируемой инфляции. Соответственно, в 2022 году выплата составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей — на последующих детей. Пособие при болезни ребенка. С 2021 года больничный по уходу за детьми оплачивается в размере 100% среднего заработка. Однако в день сумма пособия не может составлять более 412,65 рубля. В 2022 году за месяц временной нетрудоспособности родитель сможет получить максимум 79 750,6 рубля.

С 2021 года больничный по уходу за детьми оплачивается в размере 100% среднего заработка. Однако в день сумма пособия не может составлять более 412,65 рубля. В 2022 году за месяц временной нетрудоспособности родитель сможет получить максимум 79 750,6 рубля. Пенсии. С 1 января 2022 года фиксированная часть для неработающих пенсионеров вырастет на 5,9% и составит 6 401,1 рубля. Также увеличится стоимость пенсионного коэффициента — до 104,69 рубля. Повышение фиксированной части пенсии повлияет на доплату за иждивенцев — она составляет одну треть от суммы на человека. Также с 1 февраля 2022 года индексируется ряд других пособий. В их числе единовременное пособие при рождении ребенка, разовая выплата беременной жене призывника и ежемесячное пособие на его ребенка до 3 лет. Также повышается пособие, которое перечисляется после усыновления детей от 7 лет, братьев и сестер или детей с инвалидностью. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции анонсировал новые выплаты для семей с детьми. По его словам, они должны появиться в ближайшие полтора года. Глава государства отметил, что новые пособия позволят обеспечить поддержкой детей всех возрастов, от рождения до окончания школы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Портал «Госуслуги» перечислил выплаты семьям с детьми, которые увеличатся в 2022 году. Так, с 1 января повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ), пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет, материнский капитал и пенсии. По данным официального telegram-канала «Госуслуги: для родителей», с 2022 года увеличатся следующие выплаты семьям с детьми: Также с 1 февраля 2022 года индексируется ряд других пособий. В их числе единовременное пособие при рождении ребенка, разовая выплата беременной жене призывника и ежемесячное пособие на его ребенка до 3 лет. Также повышается пособие, которое перечисляется после усыновления детей от 7 лет, братьев и сестер или детей с инвалидностью. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции анонсировал новые выплаты для семей с детьми. По его словам, они должны появиться в ближайшие полтора года. Глава государства отметил, что новые пособия позволят обеспечить поддержкой детей всех возрастов, от рождения до окончания школы.