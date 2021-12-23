Аналитики предупредили о росте цен на квартиры в новостройках

24 декабря 2021 в 05:35 Размер текста - 17 +

Аналитики агентства НКР сообщили о росте цен на квартиры в новых домах Фото: Размик Закарян © URA.RU В России цены на квартиры в новостройках повысятся до 10%. Об этом сообщили аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги». На рост цен повлияет повышение себестоимости строительства, растущая стоимость строительно-монтажных работ, удорожание земли и спрос на квартиры, сообщают РБК со ссылкой на аналитический отчет. Эксперты агентства НКР прогнозируют, что стоимость квадратного метра в 2022 году увеличится на 5%. Стоимость стройматериалов поднимется в среднем на 15%. Как сообщают аналитики рейтингового агентства КНР, больше всего ожидается рост цен на стальную арматуру, кабели, электрику, древесину и пиломатериалы — до 20%. Кроме того, изменению стоимости остаются подвержены пластиковые окна, бетон, кирпич и цемент. Гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко утверждает, что стоимость жилья в следующем году замедлится. Он прогнозирует, что цены будут расти не более чем на уровень инфляции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России цены на квартиры в новостройках повысятся до 10%. Об этом сообщили аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги». На рост цен повлияет повышение себестоимости строительства, растущая стоимость строительно-монтажных работ, удорожание земли и спрос на квартиры, сообщают РБК со ссылкой на аналитический отчет. Эксперты агентства НКР прогнозируют, что стоимость квадратного метра в 2022 году увеличится на 5%. Стоимость стройматериалов поднимется в среднем на 15%. Как сообщают аналитики рейтингового агентства КНР, больше всего ожидается рост цен на стальную арматуру, кабели, электрику, древесину и пиломатериалы — до 20%. Кроме того, изменению стоимости остаются подвержены пластиковые окна, бетон, кирпич и цемент. Гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко утверждает, что стоимость жилья в следующем году замедлится. Он прогнозирует, что цены будут расти не более чем на уровень инфляции.