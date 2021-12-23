23 декабря 2021

Гинцбург оценил новый препарат от COVID против «Омикрона»

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Глава Центра Гамалеи Гинцбург оценил эффективность нового препарата против «омикрона» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Препарат для лечения COVID на основе моноклональных антител эффективен против штамма «Омикрон». Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.,Гамалеи (центр работает над его созданием) Александр Гинцбург.

«Набор моноклональных антител проверен на „Омикроне“ и очень хорошо работает. Клинические исследования препарата планируется начать после новогодних праздников. В течение трех месяцев их планируется завершить», — отметил Гинцбург в беседе с РИА «Новости».

Ранее доктор медицинских наук, профессор РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Заурбек Айсанов заявил, что появление в России альтернативных вариантов вакцинации на основе моноклональных антител (МАТ) маловероятно. Отмечается, что подобные препараты создают искусственно из одного клона иммунных клеток, передает Life.

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Препарат для лечения COVID на основе моноклональных антител эффективен против штамма «Омикрон». Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.,Гамалеи (центр работает над его созданием) Александр Гинцбург. «Набор моноклональных антител проверен на „Омикроне“ и очень хорошо работает. Клинические исследования препарата планируется начать после новогодних праздников. В течение трех месяцев их планируется завершить», — отметил Гинцбург в беседе с РИА «Новости». Ранее доктор медицинских наук, профессор РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Заурбек Айсанов заявил, что появление в России альтернативных вариантов вакцинации на основе моноклональных антител (МАТ) маловероятно. Отмечается, что подобные препараты создают искусственно из одного клона иммунных клеток, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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