Гинцбург оценил новый препарат от COVID против «Омикрона»

Препарат для лечения COVID на основе моноклональных антител эффективен против штамма «Омикрон». Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.,Гамалеи (центр работает над его созданием) Александр Гинцбург.
«Набор моноклональных антител проверен на „Омикроне“ и очень хорошо работает. Клинические исследования препарата планируется начать после новогодних праздников. В течение трех месяцев их планируется завершить», — отметил Гинцбург в беседе с РИА «Новости».
Ранее доктор медицинских наук, профессор РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Заурбек Айсанов заявил, что появление в России альтернативных вариантов вакцинации на основе моноклональных антител (МАТ) маловероятно. Отмечается, что подобные препараты создают искусственно из одного клона иммунных клеток, передает Life.
Препарат для лечения COVID на основе моноклональных антител эффективен против штамма «Омикрон». Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.,Гамалеи (центр работает над его созданием) Александр Гинцбург. «Набор моноклональных антител проверен на „Омикроне“ и очень хорошо работает. Клинические исследования препарата планируется начать после новогодних праздников. В течение трех месяцев их планируется завершить», — отметил Гинцбург в беседе с РИА «Новости». Ранее доктор медицинских наук, профессор РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Заурбек Айсанов заявил, что появление в России альтернативных вариантов вакцинации на основе моноклональных антител (МАТ) маловероятно. Отмечается, что подобные препараты создают искусственно из одного клона иммунных клеток, передает Life.