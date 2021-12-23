Гинцбург оценил новый препарат от COVID против «Омикрона»

Глава Центра Гамалеи Гинцбург оценил эффективность нового препарата против «омикрона» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Препарат для лечения COVID на основе моноклональных антител эффективен против штамма «Омикрон». Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.,Гамалеи (центр работает над его созданием) Александр Гинцбург.

«Набор моноклональных антител проверен на „Омикроне“ и очень хорошо работает. Клинические исследования препарата планируется начать после новогодних праздников. В течение трех месяцев их планируется завершить», — отметил Гинцбург в беседе с РИА «Новости».

Ранее доктор медицинских наук, профессор РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Заурбек Айсанов заявил, что появление в России альтернативных вариантов вакцинации на основе моноклональных антител (МАТ) маловероятно. Отмечается, что подобные препараты создают искусственно из одного клона иммунных клеток, передает Life .