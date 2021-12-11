Доктор рассказал о возможности замены обычной вакцинации от COVID

12 декабря 2021 в 06:44 Размер текста - 17 +

Вакцину из МАТ не получится распространить массово, так как ее цена достаточно высокая (от 1 до 5 тысяч долларов), заявил Айсанов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Появление в России альтернативных вариантов вакцинации на основе моноклональных антител (МАТ) маловероятно. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Заурбек Айсанов. «Это маловероятно прежде всего по причине высокой стоимости препаратов. Кроме того, вакцины на современных платформах (ДНК или РНК-содержащие. — Прим. URA.RU) достаточно быстро, примерно за несколько недель, можно адаптировать к меняющимся вариантам вируса. О чем говорят сами производители. А производство антител — это не такой быстрый процесс», — сообщил доктор «Ленте.ру». Отмечается, что подобные препараты создают искусственно из одного клона иммунных клеток. Они могут нейтрализовывать нужный антиген. Из МАТ была изготовлена вакцина, которой в свое время лечили от коронавируса экс-президента США Дональда Трампа. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Появление в России альтернативных вариантов вакцинации на основе моноклональных антител (МАТ) маловероятно. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Заурбек Айсанов. «Это маловероятно прежде всего по причине высокой стоимости препаратов. Кроме того, вакцины на современных платформах (ДНК или РНК-содержащие. — Прим. URA.RU) достаточно быстро, примерно за несколько недель, можно адаптировать к меняющимся вариантам вируса. О чем говорят сами производители. А производство антител — это не такой быстрый процесс», — сообщил доктор «Ленте.ру». Отмечается, что подобные препараты создают искусственно из одного клона иммунных клеток. Они могут нейтрализовывать нужный антиген. Из МАТ была изготовлена вакцина, которой в свое время лечили от коронавируса экс-президента США Дональда Трампа.