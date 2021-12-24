Оренбургского священника-педофила отправили за решетку на 21 год

Суд запретил обвиняемому заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Саракташский районный суд Оренбургской области приговорил к 21 году колонии строгого режима священника Николая Стремского. Мужчина проходил по делу об изнасилованиях и насильственных действиях против детей.

«Окончательно назначить Стремскому Михаилу Евгеньевичу 21 год лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 20 лет», — приводит Life цитату судьи.

Стремского также лишили государственной награды — ордена «Родительской славы». Стремский воспитывал восьмерых детей, которых развращал, а одного из них изнасиловал.

Ранее в прокуратуре Еврейской автономной области (ЕАО) сообщили, что осудили на 18 лет священника за растление малолетних детей. Уголовное дело в отношении служителя церкви возбудили в ноябре 2019 года, пишет VSE24.ru.

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