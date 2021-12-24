Новак возразил «Газпрому» на заявление о ценах на газ в 2022 году

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Дискуссионные панели. Санкт-Петербург, портрет, новак александр
Цены на газ в 2022 году могут остаться на высоком уровне, считает Александр Новак Фото:

Цены на газ в 2022 году могут сохраняться на высоком уровне. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. Его заявление противоположно прогнозу «Газпрома», заявлявшего о том, что топливо будет дешеветь в следующем году.

«Баланс спроса и предложения таков, что цена [на газ] достаточно высокая. Думаю, что и в следующем году она будет на высоких уровнях», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия-24»

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов давал противоположный прогноз. По его словам, со следующего года цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок. Такая тенденция продлится до 2024 года, уточнил Садыгов.

21 декабря стоимость газа в Европе побила исторический рекорд. Она превысила отметку в 2 тысячи долларов США за тысячу кубометров.

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Цены на газ в 2022 году могут сохраняться на высоком уровне. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. Его заявление противоположно прогнозу «Газпрома», заявлявшего о том, что топливо будет дешеветь в следующем году. «Баланс спроса и предложения таков, что цена [на газ] достаточно высокая. Думаю, что и в следующем году она будет на высоких уровнях», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия-24» Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов давал противоположный прогноз. По его словам, со следующего года цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок. Такая тенденция продлится до 2024 года, уточнил Садыгов. 21 декабря стоимость газа в Европе побила исторический рекорд. Она превысила отметку в 2 тысячи долларов США за тысячу кубометров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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