Новак возразил «Газпрому» на заявление о ценах на газ в 2022 году

24 декабря 2021 в 12:02 Размер текста - 17 +

Цены на газ в 2022 году могут остаться на высоком уровне, считает Александр Новак Фото: Владимир Андреев © URA.RU Цены на газ в 2022 году могут сохраняться на высоком уровне. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. Его заявление противоположно прогнозу «Газпрома», заявлявшего о том, что топливо будет дешеветь в следующем году. «Баланс спроса и предложения таков, что цена [на газ] достаточно высокая. Думаю, что и в следующем году она будет на высоких уровнях», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия-24» Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов давал противоположный прогноз. По его словам, со следующего года цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок. Такая тенденция продлится до 2024 года, уточнил Садыгов. 21 декабря стоимость газа в Европе побила исторический рекорд. Она превысила отметку в 2 тысячи долларов США за тысячу кубометров. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цены на газ в 2022 году могут сохраняться на высоком уровне. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. Его заявление противоположно прогнозу «Газпрома», заявлявшего о том, что топливо будет дешеветь в следующем году. «Баланс спроса и предложения таков, что цена [на газ] достаточно высокая. Думаю, что и в следующем году она будет на высоких уровнях», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия-24» Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов давал противоположный прогноз. По его словам, со следующего года цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок. Такая тенденция продлится до 2024 года, уточнил Садыгов. 21 декабря стоимость газа в Европе побила исторический рекорд. Она превысила отметку в 2 тысячи долларов США за тысячу кубометров.