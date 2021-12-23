В Курганской области уничтожат БАДы, конфискованные у иностранца

БАДы перевозились под наименованием «сумка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Биологически активные добавки (БАД) и парфюмерию без маркировки, изъятые у гражданина Кыргызстана в пункте пропуска через госграницу Петухово (Курганская область), уничтожат по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Гражданин Кыргызстана был выявлен в пункте пропуска „Петухово-автодорожный“ Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Используя технические возможности грузового автомобиля, мужчина перевозил биологически активные добавки к пище — пять наименований и парфюмерно-косметические средства без маркировки и информации, предусмотренной законодательством РФ», — говорится в сообщении.

Незаконный товар перевозили под наименованием «сумки/коробки». В отношении гражданина Кыргызстана Роспотребнадзор возбудил административное дело по ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ (продажа товаров и продукции без маркировки). Решением суда иностранец оштрафован. «Продукция конфискована и будет уничтожена в установленном порядке», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году в Курганской области уничтожили более восьми тысяч конфискованных спортивных брюк, спортивных костюмов, джинсов, женских юбок и носков. Житель Кыргызстана хотел продать эту одежду под брендами Adidas, Chanel, Puma, Reеbok, Levis и Tommy Hilfiger. Эксперт определил, что перевозимые товары не являются оригинальной продукцией.

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