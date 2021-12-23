В пермском университете эвакуируют студентов и сотрудников

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) из одного из корпусов эвакуировали людей. Причиной стал анонимный звонок, сообщили в вузе.
«В Пермском университете после анонимного звонка эвакуированы [все студенты и преподаватели], находящиеся в учебном корпусе №4. Ожидается приезд специальных служб для дальнейших действий», — говорится в telegram-канале ПГНИУ.
Анонимные сообщения о минировании поступают в школы и больницы Перми всю неделю. Так, 23 декабря эвакуировать людей пришлось из краевой клинической больницы и трех школ. 21 декабря угрозы приходили в две школы, а 20 декабря — в Пермский политехнический университет. Во всех случаях взрывных устройств специалисты не обнаружили.
В Пермском классическом университете (ПГНИУ) из одного из корпусов эвакуировали людей. Причиной стал анонимный звонок, сообщили в вузе. «В Пермском университете после анонимного звонка эвакуированы [все студенты и преподаватели], находящиеся в учебном корпусе №4. Ожидается приезд специальных служб для дальнейших действий», — говорится в telegram-канале ПГНИУ. Анонимные сообщения о минировании поступают в школы и больницы Перми всю неделю. Так, 23 декабря эвакуировать людей пришлось из краевой клинической больницы и трех школ. 21 декабря угрозы приходили в две школы, а 20 декабря — в Пермский политехнический университет. Во всех случаях взрывных устройств специалисты не обнаружили.