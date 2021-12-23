23 декабря 2021
22 декабря 2021

В пермском университете эвакуируют студентов и сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь города. Пермь. , эвакуация, направление, выход
Покинуть здание попросили всех находящихся в четвертом корпусе ПГНИУ Фото:

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) из одного из корпусов эвакуировали людей. Причиной стал анонимный звонок, сообщили в вузе.

«В Пермском университете после анонимного звонка эвакуированы [все студенты и преподаватели], находящиеся в учебном корпусе №4. Ожидается приезд специальных служб для дальнейших действий», — говорится в telegram-канале ПГНИУ.

Анонимные сообщения о минировании поступают в школы и больницы Перми всю неделю. Так, 23 декабря эвакуировать людей пришлось из краевой клинической больницы и трех школ. 21 декабря угрозы приходили в две школы, а 20 декабря — в Пермский политехнический университет. Во всех случаях взрывных устройств специалисты не обнаружили.

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В Пермском классическом университете (ПГНИУ) из одного из корпусов эвакуировали людей. Причиной стал анонимный звонок, сообщили в вузе. «В Пермском университете после анонимного звонка эвакуированы [все студенты и преподаватели], находящиеся в учебном корпусе №4. Ожидается приезд специальных служб для дальнейших действий», — говорится в telegram-канале ПГНИУ. Анонимные сообщения о минировании поступают в школы и больницы Перми всю неделю. Так, 23 декабря эвакуировать людей пришлось из краевой клинической больницы и трех школ. 21 декабря угрозы приходили в две школы, а 20 декабря — в Пермский политехнический университет. Во всех случаях взрывных устройств специалисты не обнаружили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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