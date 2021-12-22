В Перми эвакуировали больницу и школы из-за сообщений о бомбе

Оперативники проверили здания, но не обнаружили взрывные устройства (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми в четверг, 23 декабря, в краевой клинической больнице, а также ряде школ пришлось провести эвакуацию из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом URA.RU сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

«В оперативные дежурные службы города поступили сообщения об угрозе взрыва на нескольких объектах — школ №№3, 7, 12 и Пермской краевой клинической больницы. Правоохранительными органами были приняты меры для обеспечения общественной безопасности. Проверка на объектах проведена, угроз не обнаружено», — отметили в пресс-службе ведомства.

В министерстве территориальной безопасности Прикамья напомнили об уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения об актах терроризма. За данное деяние Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. На этой неделе также из-за сообщений о минировании были эвакуированы Пермский политехнический университет (ПНИПУ) и две школы (№12, №2). Еще одна школа (№3) провела учебную эвакуацию.