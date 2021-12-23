23 декабря 2021

Возле курганского рынка укладывают асфальт в снег. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство набережной реки Тобол. Курган , каток, снег, зима, пар, укладка асфальта в снег
Курганцы обсуждают дорожные работы на улице Куйбышева Фото:

В Кургане на улице Куйбышева возле центрального рынка дорожники укладывают асфальт в снег. Фотографию работ разместили очевидны в курганских пабликах в соцсети «ВКонтакте».

«Высокие технологии в действии. Фраза „асфальт сошел вместе со снегом“ приобрела новый смысл», — иронизируют курганцы под фотографией дорожных работ, размещенной в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте».

В пресс-службе администрации Кургана URA.RU сообщили, что на данном участке дороги подрядчик выполняет работы по закрытию раскопки в «зимнем» варианте в соответствии с действующими правилами благоустройства. «Привезен срез асфальта, чтобы на зимний период восстановить дорожное полотно в твердом покрытии и открыть проезд для движения транспорта. Открытие транспорта планируется на следующей неделе. Восстановление дорожного полотна в летнем варианте будет проведено в установленные сроки в следующем году», — уточнили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что по улице Куйбышево в районе центрального рынка проводят модернизацию коллектора. Подрядчик сорвал сроки стройки, перекрывшей на год дорогу. Контракт на выполнение работ по модернизации коллектора был заключен со строительно-монтажной компанией «Артель».

Курганцы обсуждают укладку асфальта в снег на центральной улице
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В Кургане на улице Куйбышева возле центрального рынка дорожники укладывают асфальт в снег. Фотографию работ разместили очевидны в курганских пабликах в соцсети «ВКонтакте». «Высокие технологии в действии. Фраза „асфальт сошел вместе со снегом“ приобрела новый смысл», — иронизируют курганцы под фотографией дорожных работ, размещенной в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». В пресс-службе администрации Кургана URA.RU сообщили, что на данном участке дороги подрядчик выполняет работы по закрытию раскопки в «зимнем» варианте в соответствии с действующими правилами благоустройства. «Привезен срез асфальта, чтобы на зимний период восстановить дорожное полотно в твердом покрытии и открыть проезд для движения транспорта. Открытие транспорта планируется на следующей неделе. Восстановление дорожного полотна в летнем варианте будет проведено в установленные сроки в следующем году», — уточнили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что по улице Куйбышево в районе центрального рынка проводят модернизацию коллектора. Подрядчик сорвал сроки стройки, перекрывшей на год дорогу. Контракт на выполнение работ по модернизации коллектора был заключен со строительно-монтажной компанией «Артель».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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