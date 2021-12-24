США поставили ультиматум России

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Посол Салливан заявил, что США не готовы поступаться принципами в переговорах с Россией Фото:

В ходе переговоров России и США выдвигать условия может не только Москва, но и Вашингтон. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан. Он также отметил, что есть ряд принципов, которые американская сторона обсуждать не готова.

«Ни одна страна не имеет права изменять — силой или угрозой применения силы — границы другой страны. Ни одна страна не имеет права диктовать политику или указывать другой стране, с кем она может сотрудничать, особенно в сфере обеспечения ее собственной безопасности», — сказал посол в интервью «Коммерсанту».

Ранее в пресс-службе Госдепартамента США заявили, что России необходимо отвести войска от границ Украины. Президент России Владимир Путин в ходе своей итоговой пресс-конференции обвинил США в обмане России. По словам главы государства, в 1990-е годы НАТО обещала Москве, что не будет расширяться на Восток. Путин потребовал, чтобы Запад немедленно дал России гарантии безопасности. Он подчеркнул, что именно США размещают ракеты у границ нашей страны, а не наоборот.

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В ходе переговоров России и США выдвигать условия может не только Москва, но и Вашингтон. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан. Он также отметил, что есть ряд принципов, которые американская сторона обсуждать не готова. «Ни одна страна не имеет права изменять — силой или угрозой применения силы — границы другой страны. Ни одна страна не имеет права диктовать политику или указывать другой стране, с кем она может сотрудничать, особенно в сфере обеспечения ее собственной безопасности», — сказал посол в интервью «Коммерсанту». Ранее в пресс-службе Госдепартамента США заявили, что России необходимо отвести войска от границ Украины. Президент России Владимир Путин в ходе своей итоговой пресс-конференции обвинил США в обмане России. По словам главы государства, в 1990-е годы НАТО обещала Москве, что не будет расширяться на Восток. Путин потребовал, чтобы Запад немедленно дал России гарантии безопасности. Он подчеркнул, что именно США размещают ракеты у границ нашей страны, а не наоборот.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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