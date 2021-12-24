США поставили ультиматум России

24 декабря 2021 в 14:27 Размер текста - 17 +

Посол Салливан заявил, что США не готовы поступаться принципами в переговорах с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ходе переговоров России и США выдвигать условия может не только Москва, но и Вашингтон. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан. Он также отметил, что есть ряд принципов, которые американская сторона обсуждать не готова. «Ни одна страна не имеет права изменять — силой или угрозой применения силы — границы другой страны. Ни одна страна не имеет права диктовать политику или указывать другой стране, с кем она может сотрудничать, особенно в сфере обеспечения ее собственной безопасности», — сказал посол в интервью « Коммерсанту ». Ранее в пресс-службе Госдепартамента США заявили, что России необходимо отвести войска от границ Украины. Президент России Владимир Путин в ходе своей итоговой пресс-конференции обвинил США в обмане России. По словам главы государства, в 1990-е годы НАТО обещала Москве, что не будет расширяться на Восток. Путин потребовал, чтобы Запад немедленно дал России гарантии безопасности. Он подчеркнул, что именно США размещают ракеты у границ нашей страны, а не наоборот. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ходе переговоров России и США выдвигать условия может не только Москва, но и Вашингтон. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан. Он также отметил, что есть ряд принципов, которые американская сторона обсуждать не готова. «Ни одна страна не имеет права изменять — силой или угрозой применения силы — границы другой страны. Ни одна страна не имеет права диктовать политику или указывать другой стране, с кем она может сотрудничать, особенно в сфере обеспечения ее собственной безопасности», — сказал посол в интервью «Коммерсанту». Ранее в пресс-службе Госдепартамента США заявили, что России необходимо отвести войска от границ Украины. Президент России Владимир Путин в ходе своей итоговой пресс-конференции обвинил США в обмане России. По словам главы государства, в 1990-е годы НАТО обещала Москве, что не будет расширяться на Восток. Путин потребовал, чтобы Запад немедленно дал России гарантии безопасности. Он подчеркнул, что именно США размещают ракеты у границ нашей страны, а не наоборот.