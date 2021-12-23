23 декабря 2021
22 декабря 2021

На три вытрезвителя в ХМАО ежегодно будут тратить миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие вытрезвителя. Челябинск, палата, вытрезвитель, кушетки
В трех муниципалитетах ХМАО появятся вытрезвители Фото:

На содержание трех вытрезвителей в ХМАО, которые появятся в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске в 2022 году, планируется выделять 21,7 млн рублей каждый год. Об этом рассказали в пресс-службе думы ХМАО.

«Принят закон „О регулировании отдельных отношений в сфере оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в ХМАО“. Принятие закона потребует выделения дополнительных средств из бюджета автономного округа в сумме 21,7 млн рублей ежегодно», — сказано в сообщении пресс-службы думы. Планируется, что пропускная способность вытрезвителей за год составит 11 тысяч человек.

Ранее URA.RU писало, что в трех муниципалитетах ХМАО в следующем году появятся муниципальные вытрезвители. На данный момент в регионе работают только частные соцучреждения.

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На содержание трех вытрезвителей в ХМАО, которые появятся в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске в 2022 году, планируется выделять 21,7 млн рублей каждый год. Об этом рассказали в пресс-службе думы ХМАО. «Принят закон „О регулировании отдельных отношений в сфере оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в ХМАО“. Принятие закона потребует выделения дополнительных средств из бюджета автономного округа в сумме 21,7 млн рублей ежегодно», — сказано в сообщении пресс-службы думы. Планируется, что пропускная способность вытрезвителей за год составит 11 тысяч человек. Ранее URA.RU писало, что в трех муниципалитетах ХМАО в следующем году появятся муниципальные вытрезвители. На данный момент в регионе работают только частные соцучреждения.
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