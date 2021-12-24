Песков раскрыл впечатления Путина от пресс конференции

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин на конференции. Москва, путин владимир, пресс-конференция владимира путина
Владимир Путин остался доволен 17-й пресс-конференцией Фото:
новость из сюжета
Пресс-конференция Путина-2021

Президент России Владимир Путин остался доволен своей 17-й пресс-конференцией, которая прошла 24 декабря. Об этом заявил секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент весьма удовлетворен общением, оно было действительно весьма содержательным с точки зрения тем, которые были затронуты. Общение дало возможность президенту высказаться по многим вопросам», — сказал Песков корреспонденту URA.RU во время конференц-колла.

В этом году конференция прошла в офлайн-режиме, несмотря на пандемию коронавируса. Ради этого организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности — журналистов, которые попали на мероприятие, обработали частицами серебра, а набалдашники микрофонов регулярно менялись. Всего на пресс-конференции присутствовали 507 корреспондентов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин остался доволен своей 17-й пресс-конференцией, которая прошла 24 декабря. Об этом заявил секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент весьма удовлетворен общением, оно было действительно весьма содержательным с точки зрения тем, которые были затронуты. Общение дало возможность президенту высказаться по многим вопросам», — сказал Песков корреспонденту URA.RU во время конференц-колла. В этом году конференция прошла в офлайн-режиме, несмотря на пандемию коронавируса. Ради этого организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности — журналистов, которые попали на мероприятие, обработали частицами серебра, а набалдашники микрофонов регулярно менялись. Всего на пресс-конференции присутствовали 507 корреспондентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...