Песков раскрыл впечатления Путина от пресс конференции

Президент России Владимир Путин остался доволен своей 17-й пресс-конференцией, которая прошла 24 декабря. Об этом заявил секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент весьма удовлетворен общением, оно было действительно весьма содержательным с точки зрения тем, которые были затронуты. Общение дало возможность президенту высказаться по многим вопросам», — сказал Песков корреспонденту URA.RU во время конференц-колла.
В этом году конференция прошла в офлайн-режиме, несмотря на пандемию коронавируса. Ради этого организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности — журналистов, которые попали на мероприятие, обработали частицами серебра, а набалдашники микрофонов регулярно менялись. Всего на пресс-конференции присутствовали 507 корреспондентов.
Президент России Владимир Путин остался доволен своей 17-й пресс-конференцией, которая прошла 24 декабря. Об этом заявил секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент весьма удовлетворен общением, оно было действительно весьма содержательным с точки зрения тем, которые были затронуты. Общение дало возможность президенту высказаться по многим вопросам», — сказал Песков корреспонденту URA.RU во время конференц-колла. В этом году конференция прошла в офлайн-режиме, несмотря на пандемию коронавируса. Ради этого организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности — журналистов, которые попали на мероприятие, обработали частицами серебра, а набалдашники микрофонов регулярно менялись. Всего на пресс-конференции присутствовали 507 корреспондентов.