Вячеслав Торчинский (на фото) «найдет свое пристанище», уверен губернатор Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин впервые прокомментировал скандал со сменой руководства в Пермской художественной галерее. На встрече с главными редакторами пермских СМИ 24 декабря он заявил, что в истории с переходом главы минкульта Вячеслава Торчинского на место директора галереи «очень много непроверенной информации».

«Радуюсь иногда за Торчинского, столько людей, которые за него беспокоятся. Ну, найдет он свое пристанище, не самый плохой человек и профессионал в области культуры. Я всегда пытаюсь вести политику, когда лучше отмерить много раз, а потом резать. Очень много было непроверенной информации, особенно от журналистов в сфере культуры. Наверное, очень беспокоились за Торчинского, какие-то вбросы были, еще чего-то. Когда официального решения никакого по поводу его работы не было принято, СМИ уже писали об этом», — заявил губернатор.

Однако, по словам Махонина, надо понимать, что специалисты, работающие в галерее, — не хозяйственники. А им «надо перевезти запасники, где 60 тысяч экспонатов», следить за строительством здания площадью более 20 тысяч квадратных метров. «Когда с ними разговариваю, они не понимают, как это надо делать. И мы будем помогать им, но вмешиваться в работу высокопрофессиональных специалистов в области культуры точно не стоит», — пояснил глава региона.

Решение по поводу нового министра культуры и будущего трудоустройства Вячеслава Торчинского будет принято после Нового года, сообщил Махонин: «Нам нельзя буксовать на месте по культурным проектам. Цена ошибки очень велика».

Вячеслав Торчинский уволился с должности главы минкульта в конце ноября. Сообщалось, что он может возглавить Пермскую государственную художественную галерею, чтобы курировать строительство ее нового здания. Директор галереи Юлия Тавризян, по замыслу властей, должна занять кресло заместителя руководителя культурного учреждения. Кадровые перестановки вызвали негативную реакцию среди пермяков. Сама Тавризян, комментируя ситуацию, заявляла, что «открыта предложениям». На этом фоне власти в конце ноября приостановили переход Торчинского из министерства в галерею.

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