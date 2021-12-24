Летевший в Москву самолет подал сигнал тревоги

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Аэропорт. Самолет. Челябинск., боинг, аэрофлот
Рейс Саратов—Москва подал сигнал тревоги Фото:

Пассажирский самолет Boeing 737, летевший из Саратова в Москву, подал сигнал тревоги и начал экстренное снижение. Об этом сообщили в авиационных службах.

«Самолет Саратов—Москва спустя полчаса после вылета подал сквок (сигнал тревоги). Он экстренно снижается», — передает ТАСС сообщение авиационных служб.

Отмечается, что на данный момент самолет находится над Рязанской областью и продолжает снижение. Он должен приземлиться в московском аэропорту Домодедово.

Ранее в аэропорту Сыктывкара экстренно сел самолет, следовавший из Салехарда в Москву: на его борту скончался пассажир. А самолет из Нижневартовска (ХМАО) в Минеральные Воды был вынужден приземлиться в Волгограде. Причиной стала техническая неисправность.

Обновлено в 17:30

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Домодедово. Причина подачи сигнала выясняется

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Пассажирский самолет Boeing 737, летевший из Саратова в Москву, подал сигнал тревоги и начал экстренное снижение. Об этом сообщили в авиационных службах. «Самолет Саратов—Москва спустя полчаса после вылета подал сквок (сигнал тревоги). Он экстренно снижается», — передает ТАСС сообщение авиационных служб. Отмечается, что на данный момент самолет находится над Рязанской областью и продолжает снижение. Он должен приземлиться в московском аэропорту Домодедово. Ранее в аэропорту Сыктывкара экстренно сел самолет, следовавший из Салехарда в Москву: на его борту скончался пассажир. А самолет из Нижневартовска (ХМАО) в Минеральные Воды был вынужден приземлиться в Волгограде. Причиной стала техническая неисправность. Обновлено в 17:30 Самолет благополучно приземлился в аэропорту Домодедово. Причина подачи сигнала выясняется
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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