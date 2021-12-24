Летевший в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет Boeing 737, летевший из Саратова в Москву, подал сигнал тревоги и начал экстренное снижение. Об этом сообщили в авиационных службах.
«Самолет Саратов—Москва спустя полчаса после вылета подал сквок (сигнал тревоги). Он экстренно снижается», — передает ТАСС сообщение авиационных служб.
Отмечается, что на данный момент самолет находится над Рязанской областью и продолжает снижение. Он должен приземлиться в московском аэропорту Домодедово.
Ранее в аэропорту Сыктывкара экстренно сел самолет, следовавший из Салехарда в Москву: на его борту скончался пассажир. А самолет из Нижневартовска (ХМАО) в Минеральные Воды был вынужден приземлиться в Волгограде. Причиной стала техническая неисправность.
Обновлено в 17:30
Самолет благополучно приземлился в аэропорту Домодедово. Причина подачи сигнала выясняется
Пассажирский самолет Boeing 737, летевший из Саратова в Москву, подал сигнал тревоги и начал экстренное снижение. Об этом сообщили в авиационных службах. «Самолет Саратов—Москва спустя полчаса после вылета подал сквок (сигнал тревоги). Он экстренно снижается», — передает ТАСС сообщение авиационных служб. Отмечается, что на данный момент самолет находится над Рязанской областью и продолжает снижение. Он должен приземлиться в московском аэропорту Домодедово. Ранее в аэропорту Сыктывкара экстренно сел самолет, следовавший из Салехарда в Москву: на его борту скончался пассажир. А самолет из Нижневартовска (ХМАО) в Минеральные Воды был вынужден приземлиться в Волгограде. Причиной стала техническая неисправность. Обновлено в 17:30 Самолет благополучно приземлился в аэропорту Домодедово. Причина подачи сигнала выясняется