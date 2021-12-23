Президент РФ: выплаты миллионам россиян вырастут

23 декабря 2021 в 14:36 Размер текста - 17 +

Новый бюджет является социально направленным, рассказал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Президент РФ Владимир Путин анонсировал повышение социальных выплат в России. Об этом он рассказал в ходе итоговой пресс-конференции. Новый бюджет он назвал «социально направленным». «Социальные выплаты миллионов россиян вырастут. Это отражается и на индексации пенсий», — заявил Владимир Путин. Президент РФ уточнил, что меры поддержки, принятые в 2020 году, были нацелены на то, чтобы напрямую поддержать людей и их бизнес. Они обошлись бюджету в 4,5 триллиона рублей. «Без всяких сомнений, бюджет можно назвать бюджетом социальной направленности», — отметил Путин. Ранее президент РФ изменил правила начисления материнского капитала. Теперь он будет индексироваться по фактической инфляции, а не по прогнозируемой. Изменения начнут действовать с 1 января 2022 года. С учетом инфляции в 2022 году при рождении или усыновлении первого ребенка маткапитал составит 503 237 рублей. В случае рождения второго и последующих детей — 665 009 рублей. Семнадцатая итоговая пресс-конференция Владимира Путина проходит 23 декабря. В ней принимают участие российские и иностранные журналисты. Глава государства решил провести пресс-конференцию в офлайн-формате, несмотря на пандемию. Всех аккредитованные на мероприятие журналисты проходят обработку частицами серебра. Это лишь одна из принимаемых на фоне коронавируса мер. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин анонсировал повышение социальных выплат в России. Об этом он рассказал в ходе итоговой пресс-конференции. Новый бюджет он назвал «социально направленным». «Социальные выплаты миллионов россиян вырастут. Это отражается и на индексации пенсий», — заявил Владимир Путин. Президент РФ уточнил, что меры поддержки, принятые в 2020 году, были нацелены на то, чтобы напрямую поддержать людей и их бизнес. Они обошлись бюджету в 4,5 триллиона рублей. «Без всяких сомнений, бюджет можно назвать бюджетом социальной направленности», — отметил Путин. Ранее президент РФ изменил правила начисления материнского капитала. Теперь он будет индексироваться по фактической инфляции, а не по прогнозируемой. Изменения начнут действовать с 1 января 2022 года. С учетом инфляции в 2022 году при рождении или усыновлении первого ребенка маткапитал составит 503 237 рублей. В случае рождения второго и последующих детей — 665 009 рублей. Семнадцатая итоговая пресс-конференция Владимира Путина проходит 23 декабря. В ней принимают участие российские и иностранные журналисты. Глава государства решил провести пресс-конференцию в офлайн-формате, несмотря на пандемию. Всех аккредитованные на мероприятие журналисты проходят обработку частицами серебра. Это лишь одна из принимаемых на фоне коронавируса мер.