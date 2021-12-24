Финансовые эксперты назвали три способа накопить на пенсию

24 декабря 2021 в 19:08 Размер текста - 17 +

Если деньги не вкладывать, к пенсии можно потерять почти половину сбережений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы накопить на пенсию, можно покупать золотые монеты, облигации федерального займа (ОФЗ) или держать деньги на депозите и в акциях. Об этом URA.RU рассказали аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский и эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина. «Если вы хотите простой способ накопить, никуда не вкладывая, покупайте золотые монеты. Золото — это эталонный товар, который отыгрывает инфляцию в долгосрочной перспективе. Это единственный способ защититься от инфляции без инвестиций, без открытия брокерского счета, без каких-либо заморочек», — сказал Дмитрий Голубовский. Он назвал несколько преимуществ этого способа. «Сделки с золотыми монетами вообще не облагаются у нас в стране никакими налогами. Желательно сохранять документы о покупке, потому что при реализации они могут вам понадобиться. Историческая доходность золота по отношению к рублю лучше, чем у облигаций федерального займа. Единственный недостаток, что между ценой продажи и ценой покупки будет порядка 5—7%. Чтобы появилась доходность, нужно подождать где-то полгода—год», — сообщил аналитик. Второй способ — это народные ОФЗ. «Минфин специально для физических лиц размещает ОФЗ через уполномоченные банки. Они с более высокой доходностью, чем торгуются на рынке. Это инвестиции на три года, если вы выходите раньше — теряете в доходе. Сейчас их можно купить под 10% годовых», — сказал Голубовский. Алена Никитина считает, что для неопытного человека подойдет другой способ. «Лучше сочетание депозита, валюты на этом же депозите, немного облигаций можно купить и уже после этого рассматривать что-то более рисковое. Если человек зарабатывает 20—40 тысяч рублей, ему достаточно откладывать 10%, лучше больше. Чем больше доход, тем больше возможности отложить. Это будет хорошая прибавка к пенсии», — отметила финансовый консультант. Она подчеркнула, что на покупке доллара с 2008 года можно было увеличить капитал на 200%, а при покупке недвижимости за последние два года — на 40%, из-за роста ее стоимости. Голубовский предупредил, что копить наличные деньги бесполезно. «Даже если вы будете копить не в рублях, а в швейцарских франках, а это самая устойчивая к инфляции валюта, и начнете делать это где-то в 20 лет, то к пенсии вы потеряете половину денег на инфляции», — объяснил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чтобы накопить на пенсию, можно покупать золотые монеты, облигации федерального займа (ОФЗ) или держать деньги на депозите и в акциях. Об этом URA.RU рассказали аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский и эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина. «Если вы хотите простой способ накопить, никуда не вкладывая, покупайте золотые монеты. Золото — это эталонный товар, который отыгрывает инфляцию в долгосрочной перспективе. Это единственный способ защититься от инфляции без инвестиций, без открытия брокерского счета, без каких-либо заморочек», — сказал Дмитрий Голубовский. Он назвал несколько преимуществ этого способа. «Сделки с золотыми монетами вообще не облагаются у нас в стране никакими налогами. Желательно сохранять документы о покупке, потому что при реализации они могут вам понадобиться. Историческая доходность золота по отношению к рублю лучше, чем у облигаций федерального займа. Единственный недостаток, что между ценой продажи и ценой покупки будет порядка 5—7%. Чтобы появилась доходность, нужно подождать где-то полгода—год», — сообщил аналитик. Второй способ — это народные ОФЗ. «Минфин специально для физических лиц размещает ОФЗ через уполномоченные банки. Они с более высокой доходностью, чем торгуются на рынке. Это инвестиции на три года, если вы выходите раньше — теряете в доходе. Сейчас их можно купить под 10% годовых», — сказал Голубовский. Алена Никитина считает, что для неопытного человека подойдет другой способ. «Лучше сочетание депозита, валюты на этом же депозите, немного облигаций можно купить и уже после этого рассматривать что-то более рисковое. Если человек зарабатывает 20—40 тысяч рублей, ему достаточно откладывать 10%, лучше больше. Чем больше доход, тем больше возможности отложить. Это будет хорошая прибавка к пенсии», — отметила финансовый консультант. Она подчеркнула, что на покупке доллара с 2008 года можно было увеличить капитал на 200%, а при покупке недвижимости за последние два года — на 40%, из-за роста ее стоимости. Голубовский предупредил, что копить наличные деньги бесполезно. «Даже если вы будете копить не в рублях, а в швейцарских франках, а это самая устойчивая к инфляции валюта, и начнете делать это где-то в 20 лет, то к пенсии вы потеряете половину денег на инфляции», — объяснил эксперт.