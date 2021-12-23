В Перми активисты выйдут на улицы против транспортной реформы

Оппозицию не устраивает работа пермского транспорта Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Активисты пермской оппозиции готовят уличные акции против повышения стоимости проезда и в целом реформы общественного транспорта в городе. Пока они собрали несколько тысяч подписей горожан и намерены направить письменное обращение к властям. Об этом URA.RU рассказала член инициативной группы, экс-кандидат в депутаты пермской гордумы Оксана Асауленко.

«В администрацию Перми, потом в прокуратуру Пермского края и приемную президента [направим письма]. Месяц у них будет для рассмотрения обращения, но 10 января тариф уже вступит в силу, поэтому мы не будем ждать реакции инстанций. Люди у нас на одиночные пикеты готовы выходить», — сказала Асауленко.

По ее словам, другие формы протеста тоже возможны, но нарушать законодательство, в том числе антиковидные ограничения, активисты не хотят. Среди требований общественников — отмена повышения стоимости проезда, возвращение ряда сокращенных маршрутов и создание совета для обсуждения методики формирования тарифа на проезд. По словам Асауленко, для приостановки реформы нужна политическая воля, которая будет зависеть от активности жителей.

Осенью власти Перми приняли решение о резком повышении стоимости проезда в общественном транспорте — до 33 рублей. Новый тариф начнет действовать с 10 января. Оппозиция потребовала отправить в отставку начальника департамента транспорта Анатолия Путина, а также объявить вотум недоверия депутатам, проголосовавшим за изменения. Первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин говорил на это, что социальный всплеск не выйдет дальше социальных сетей.

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