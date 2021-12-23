Из-за долгов «Гортранса» в Екатеринбурге летом останавливались трамваи и троллейбусы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Гортранс» Екатеринбурга — крупнейшее по числу работников муниципальное предприятие (порядка семи тысяч человек) — закрыл многомиллионные долги перед «Екатеринбургэнергосбытом». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе энергетической компании.

«С октября 2021 года в адрес энергетиков поступило в общей сложности 278 млн рублей. На 01.01.2022 г. задолженности нет», — говорится в сообщении.

«В декабре были рассмотрены три дела по искам АО „Екатеринбургэнергосбыт“ к МУП „Гортранс“. По всем трем делам „Екатеринбургэнергосбыт“ отказался от исков в момент их рассмотрения по причине оплаты ЕМУП „Гортранс“ задолженности. Сегодня, 24 декабря, было судебное заседание, но в нем объявили перерыв до 28 декабря 2021 года, так как ответчик (МУП „Гортранс“) не успел ознакомиться с ходатайством „Екатеринбургэнергосбыта“ об отказе от исков. Мы предполагаем, что 28 декабря судебное дело будет прекращено», — добавили энергетики.

Долги «Гортранса» были одной из главных транспортных проблем для властей Екатеринбурга. Впервые трамваи и троллейбусы встали в конце июля — в четырех районах города. Через несколько дней мэр Алексей Орлов разнес подчиненных (говорят, из кабинета доносился мат) и поручил выделить «Гортрансу» субсидию в 140 миллионов рублей.

В сентябре ситуация могла повториться. «Екатеринбургэнергосбыт» дал властям пять суток на погашение 138-миллионной задолженности (угроза так и не была реализована). После этого профильного вице-мэра Алексея Бубнова вызывали в прокуратуру. По данным URA.RU, выделять «Гортрансу» вторую большую субсидию Орлов не хотел. Но чиновники его переубедили.

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