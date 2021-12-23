Тюменец поймал золотую рыбку в местном озере. Фото

24 декабря 2021 в 20:50 Размер текста - 17 +

Мужчину поздравили с эксклюзивным уловом Фото: Артем Емелев Артем Емелев из Тюмени смог поймать на озере Песьяном редкую рыбу — золотого окуня. Об этом мужчина рассказал на своей странице в социальной сети. «Провел тренировку на озере Песьяное. Резкое похолодание сильно сказалось на клеве, рыб мало, но зато попался редкий экземпляр: золотой окунь, впервые такого увидел лично», — написал Артем Емелев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Достижением он также поделился в группе «Рыбалка в Тюменской области». Ее подписчики поздравили мужчину с эксклюзивным уловом. Однако отметили, что, по поверьям северных народов, золотую рыбу нужно отпускать, чтобы приманить еще больше удачи. Ранее URA.RU писало, что тюменский рыбак поймал огромную щуку. Вес рыбы превысил 11 килограммов. Фото: Артем Емелев Фото: Артем Емелев Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Артем Емелев из Тюмени смог поймать на озере Песьяном редкую рыбу — золотого окуня. Об этом мужчина рассказал на своей странице в социальной сети. «Провел тренировку на озере Песьяное. Резкое похолодание сильно сказалось на клеве, рыб мало, но зато попался редкий экземпляр: золотой окунь, впервые такого увидел лично», — написал Артем Емелев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Достижением он также поделился в группе «Рыбалка в Тюменской области». Ее подписчики поздравили мужчину с эксклюзивным уловом. Однако отметили, что, по поверьям северных народов, золотую рыбу нужно отпускать, чтобы приманить еще больше удачи. Ранее URA.RU писало, что тюменский рыбак поймал огромную щуку. Вес рыбы превысил 11 килограммов.