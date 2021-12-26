Прокуратура отказалась проверять счета курганского депутата

Прокуратура ответила на обращение по проверке пяти забытых счетов самого богатого депутата Шадринска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шадринская прокуратура не вправе проверить остаток и движение средств на пяти счетах депутата гордумы Анатолия Педошенко, которые он не указал в своей декларации о доходах. Об этом ведомство сообщило в ответ на обращение правозащитника Александра Андрюкова.

«Статьей 26 ФЗ № 395-1 установлен перечень органов и организаций, имеющих право получать сведения, составляющих банковскую тайну. Представители органов местного самоуправления и органы прокуратуры в данный перечень не входят», — говорится в ответе Шадринской межрайонной прокуратуры.

Андрюков планирует обжаловать решение в суде и в прокуратуре Курганской области. По его мнению, районный прокурор при отсутствии полномочий мог истребовать информацию по счетам депутата через суд.

Ранее прокуратура выявила нарушение в декларациях о доходах за 2021 год у четырех депутатов Шадринской городской думы. Все они не указали банковские счета, причем Анатолий Педошенко забыл сразу о пяти счетах в банках. Эти нарушения были признаны гордумой незначительными, так как депутаты пояснили, что на счетах было не более 1000 рублей. Депутат Валерий Мурзин не указал в декларации, что пользуется домом своих родственников. Это нарушение гордума признала значительным. Мурзин был лишен мандата. Решение он оспаривает в судах. Андрюков обратился в прокуратуру с просьбой проверить остаток и движение средств на пяти забытых счетах самого богатого депутата Шадринска Анатолия Педошенко. В Кургане за сокрытие доходов и имущества в декларациях мандатов лишились два депутата гордумы — Сергей Бардин и Роман Кайгородов.

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