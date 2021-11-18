В Шадринске просят прокурора проверить банковские счета депутата

Депутат Шадринской гордумы забыл указать пять счетов в декларации за 2020 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шадринский общественник Александр Андрюков направил в прокуратуру обращение с просьбой проверить пять банковских счетов депутата гордумы Анатолия Педошенко, которые не были указаны в декларации о доходах депутата. Об этом URA.RU рассказал сам Андрюков.

«Прошу провести прокурорскую проверку по пяти банковским счетам депутата Шадринской городской думы Анатолия Педошенко, не указанным в декларации о доходах за 2020 год. Установить размер остатка денежных средств на счетах, принадлежащих Педошенко А.А., а также осуществлялось ли движение денежных средств по счетам в 2020 году. В случае, если нарушения выявятся (на счетах более 1000 рублей, были совершены операции по счетам), направить в адрес гордумы представление об устранении нарушений», — написал Андрюков в обращении в прокуратуру.

Ранее URA.RU писало, что шадринская прокуратура нашла нарушения в декларациях о доходах и имуществе за 2020 год у четырех депутатов городской думы. Все депутаты не указали банковские счета, а один из них — Валерий Мурзин не указал, что пользуется домом родителей (проживает в доме с семьей). У депутата Анатолия Педошенко оказалось пять «забытых» банковских счетов. По счетам депутаты представили гордуме объяснение, что суммы на них были менее 1000 рублей, операции по счетам не проводились в течение года. Проверка по счетам не проводилась. Это нарушение гордума сочла незначительным. Валерий Мурзин пояснил, что допустил техническую ошибку в декларации, но по решению гордумы был лишен мандата. Суд первой инстанции отказал Мурзину в иске к гордуме.