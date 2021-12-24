Врач назвал симптом «Омикрона», год сохраняющийся после болезни

Миалгия, один из симптомов коронавируса при штамме «Омикрон», может сохраняться у переболевших до года. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.
«Миалгии — это мышечные боли, один из симптомов „Омикрон“-ассоциированной инфекции. Однако миалгии могут беспокоить и уже переболевшего коронавирусной инфекцией пациента. Постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния, причем эти жалобы сохраняются длительно — на протяжении от нескольких недель до года», — сказал Сергей Токарев.
Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев согласился с тем, что у переболевших могут сохраняться боли в мышцах. «Миалгия — это симптом. Это боли в мышцах. Они были при всех вариантах коронавируса. Обычно это проходит вместе с болезнью. Но миалгия может быть и при постковидном синдроме», — отметил Воробьев.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что симптомы южноафриканского штамма коронавируса «Омикрон» сходны с проявлениями гриппа. Среди них он назвал першение в горле, повышение температуры мышечные боли и общие симптомы интоксикации.
Миалгия, один из симптомов коронавируса при штамме «Омикрон», может сохраняться у переболевших до года. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Миалгии — это мышечные боли, один из симптомов „Омикрон“-ассоциированной инфекции. Однако миалгии могут беспокоить и уже переболевшего коронавирусной инфекцией пациента. Постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния, причем эти жалобы сохраняются длительно — на протяжении от нескольких недель до года», — сказал Сергей Токарев. Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев согласился с тем, что у переболевших могут сохраняться боли в мышцах. «Миалгия — это симптом. Это боли в мышцах. Они были при всех вариантах коронавируса. Обычно это проходит вместе с болезнью. Но миалгия может быть и при постковидном синдроме», — отметил Воробьев. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что симптомы южноафриканского штамма коронавируса «Омикрон» сходны с проявлениями гриппа. Среди них он назвал першение в горле, повышение температуры мышечные боли и общие симптомы интоксикации.